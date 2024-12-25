25 декабря 2024

2024 год в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за всю историю

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Средняя температура в городе превысила климатическую норму Фото:

Уходящий 2024 год в Екатеринбурге займет пятое место среди самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура превысила климатическую норму на один градус, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Ожидаемая среднегодовая температура на уровне +4,3 и +4,4 градуса, что примерно на градус выше климатической нормы (+3,3 градуса)», — написал синотик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Теплее, чем в 2024 году, было только в 2008-м (4,6 градуса), 1995-м (5), 2023-м (5,1) и 2020-м (5,3).

Декабрь в этом году стал рекордно теплым. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса, что позволило зимнему месяцу считаться самым теплым с 2006 года.

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Уходящий 2024 год в Екатеринбурге займет пятое место среди самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура превысила климатическую норму на один градус, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Ожидаемая среднегодовая температура на уровне +4,3 и +4,4 градуса, что примерно на градус выше климатической нормы (+3,3 градуса)», — написал синотик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Теплее, чем в 2024 году, было только в 2008-м (4,6 градуса), 1995-м (5), 2023-м (5,1) и 2020-м (5,3). Декабрь в этом году стал рекордно теплым. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса, что позволило зимнему месяцу считаться самым теплым с 2006 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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