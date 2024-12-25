Природа Погода 2024 год в Екатеринбурге стал одним из самых теплых за всю историю 26 декабря 2024 в 12:52 Размер текста - 17 + Средняя температура в городе превысила климатическую норму Фото: Размик Закарян © URA.RU Уходящий 2024 год в Екатеринбурге займет пятое место среди самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура превысила климатическую норму на один градус, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Ожидаемая среднегодовая температура на уровне +4,3 и +4,4 градуса, что примерно на градус выше климатической нормы (+3,3 градуса)», — написал синотик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Теплее, чем в 2024 году, было только в 2008-м (4,6 градуса), 1995-м (5), 2023-м (5,1) и 2020-м (5,3). Декабрь в этом году стал рекордно теплым. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса, что позволило зимнему месяцу считаться самым теплым с 2006 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уходящий 2024 год в Екатеринбурге займет пятое место среди самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура превысила климатическую норму на один градус, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Ожидаемая среднегодовая температура на уровне +4,3 и +4,4 градуса, что примерно на градус выше климатической нормы (+3,3 градуса)», — написал синотик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Теплее, чем в 2024 году, было только в 2008-м (4,6 градуса), 1995-м (5), 2023-м (5,1) и 2020-м (5,3). Декабрь в этом году стал рекордно теплым. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса, что позволило зимнему месяцу считаться самым теплым с 2006 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям