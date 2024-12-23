Декабрь в Екатеринбурге побил температурный рекорд

Декабрь в Екатеринбурге стал самым теплым первым месяцем зимы с 2006 года. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Декабрь в Екатеринбурге может стать не просто теплым, а очень теплым, превысив среднемесячную норму температуры на четыре градуса. Это будет самый теплый декабрь с 2006 года и одним из самых теплых за всю историй наблюдений в городе», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, такая средняя температура декабря отмечалась в городе всего семь раз. Обычно норма в этом месяце составляет -10,7 градуса, но в этом году она будет -6,5 градуса.
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