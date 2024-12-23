23 декабря 2024

Декабрь в Екатеринбурге побил температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заболотье Тюменская область., зима, рассвет, дерево, пейзаж
Средняя температура в декабре этого года -6,5 градуса Фото:

Декабрь в Екатеринбурге стал самым теплым первым месяцем зимы с 2006 года. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Декабрь в Екатеринбурге может стать не просто теплым, а очень теплым, превысив среднемесячную норму температуры на четыре градуса. Это будет самый теплый декабрь с 2006 года и одним из самых теплых за всю историй наблюдений в городе», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, такая средняя температура декабря отмечалась в городе всего семь раз. Обычно норма в этом месяце составляет -10,7 градуса, но в этом году она будет -6,5 градуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Декабрь в Екатеринбурге стал самым теплым первым месяцем зимы с 2006 года. Средняя температура днем превысила норму на четыре градуса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Декабрь в Екатеринбурге может стать не просто теплым, а очень теплым, превысив среднемесячную норму температуры на четыре градуса. Это будет самый теплый декабрь с 2006 года и одним из самых теплых за всю историй наблюдений в городе», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, такая средняя температура декабря отмечалась в городе всего семь раз. Обычно норма в этом месяце составляет -10,7 градуса, но в этом году она будет -6,5 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...