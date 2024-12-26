Применение ракетного комплекса «Орешник» стало ключевым фактором сдерживания в конфликте на Украине. Об этом рассказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооруженных сил. После применения „Орешника“ стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — передает слова Яковенко РИА Новости.
Он также отметил, что конфликт вокруг Украины способствовал осознанию антироссийской политики Запада и превратился в «еще одну отечественную войну». Он подчеркнул, что у России есть реальные возможности для ударов по критически важным целям в случае конфликта с НАТО. Яковенко охарактеризовал реакцию Запада как «риторическую агрессию» и добавил, что к концу года РФ приобрела преимущество, что открыло путь для дипломатического урегулирования.
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит «Орешник», но не будет торопиться с этим решением. Он отметил, что Москва всегда отвечает зеркально на действия Украины. Путин 28 ноября сообщил о начале серийного производства ракетных систем «Орешник», которые, по его словам, не имеют аналогов в мире, передает Pravda.Ru.
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