26 декабря 2024

Посол Яковенко назвал самый главный плюс «Орешника»

Посол Яковенко: использование «Орешника» стало значительным фактором сдерживания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стандарты ведения боевых действий на Украине показали превосходство российских вооруженных сил над западными
Стандарты ведения боевых действий на Украине показали превосходство российских вооруженных сил над западными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Применение ракетного комплекса «Орешник» стало ключевым фактором сдерживания в конфликте на Украине. Об этом рассказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооруженных сил. После применения „Орешника“ стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — передает слова Яковенко РИА Новости. 

Он также отметил, что конфликт вокруг Украины способствовал осознанию антироссийской политики Запада и превратился в «еще одну отечественную войну». Он подчеркнул, что у России есть реальные возможности для ударов по критически важным целям в случае конфликта с НАТО. Яковенко охарактеризовал реакцию Запада как «риторическую агрессию» и добавил, что к концу года РФ приобрела преимущество, что открыло путь для дипломатического урегулирования.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит «Орешник», но не будет торопиться с этим решением. Он отметил, что Москва всегда отвечает зеркально на действия Украины. Путин 28 ноября сообщил о начале серийного производства ракетных систем «Орешник», которые, по его словам, не имеют аналогов в мире, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Применение ракетного комплекса «Орешник» стало ключевым фактором сдерживания в конфликте на Украине. Об этом рассказал заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. «Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооруженных сил. После применения „Орешника“ стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — передает слова Яковенко РИА Новости.  Он также отметил, что конфликт вокруг Украины способствовал осознанию антироссийской политики Запада и превратился в «еще одну отечественную войну». Он подчеркнул, что у России есть реальные возможности для ударов по критически важным целям в случае конфликта с НАТО. Яковенко охарактеризовал реакцию Запада как «риторическую агрессию» и добавил, что к концу года РФ приобрела преимущество, что открыло путь для дипломатического урегулирования. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости Россия вновь применит «Орешник», но не будет торопиться с этим решением. Он отметил, что Москва всегда отвечает зеркально на действия Украины. Путин 28 ноября сообщил о начале серийного производства ракетных систем «Орешник», которые, по его словам, не имеют аналогов в мире, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...