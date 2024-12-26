У главного судебного пристава Пермского края появился новый заместитель

Временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю назначен капитан внутренней службы Сергей Попов. Информация указана на сайте прикамского управления службы судебных приставов.
«Попов Сергей Викторович — врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю», — сообщается на сайте ведомства. Трудовую карьеру Попов начал в 2004 году с должности ученика электрогазосварщика. В 2012 году он окончил Балтийский институт экологии, политики и права, а с начала 2013 года приступил к работе в УФССП по Мурманской области.
Последние четыре года Попов руководил отделением судебных приставов Печенгского района ведомства в Мурманской области и находился в подчинении у нынешнего главного судебного пристава Прикамья Александра Малюшкина. Последний возглавил ГУ ФССП по Пермскому краю в июне этого года, а в ноябре избавился от приставки «и.о „.
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