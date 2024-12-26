26 декабря 2024

У главного судебного пристава Пермского края появился новый заместитель

Главный судебный пристав Пермского края взял в замы бывшего подчиненного
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Сергей Попов назначен врио заместителя ГУ ФССП по Прикамью
Сергей Попов назначен врио заместителя ГУ ФССП по Прикамью Фото:

Временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю назначен капитан внутренней службы Сергей Попов. Информация указана на сайте прикамского управления службы судебных приставов.

«Попов Сергей Викторович — врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю», — сообщается на сайте ведомства. Трудовую карьеру Попов начал в 2004 году с должности ученика электрогазосварщика. В 2012 году он окончил Балтийский институт экологии, политики и права, а с начала 2013 года приступил к работе в УФССП по Мурманской области.

Последние четыре года Попов руководил отделением судебных приставов Печенгского района ведомства в Мурманской области и находился в подчинении у нынешнего главного судебного пристава Прикамья Александра Малюшкина. Последний возглавил ГУ ФССП по Пермскому краю в июне этого года, а в ноябре избавился от приставки «и.о „.

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Временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю назначен капитан внутренней службы Сергей Попов. Информация указана на сайте прикамского управления службы судебных приставов. «Попов Сергей Викторович — врио заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю», — сообщается на сайте ведомства. Трудовую карьеру Попов начал в 2004 году с должности ученика электрогазосварщика. В 2012 году он окончил Балтийский институт экологии, политики и права, а с начала 2013 года приступил к работе в УФССП по Мурманской области. Последние четыре года Попов руководил отделением судебных приставов Печенгского района ведомства в Мурманской области и находился в подчинении у нынешнего главного судебного пристава Прикамья Александра Малюшкина. Последний возглавил ГУ ФССП по Пермскому краю в июне этого года, а в ноябре избавился от приставки «и.о „.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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