28 декабря 2024

Рестораторы взвинтили цены на оливье в ХМАО

Цены на оливье в ресторанах ХМАО достигают 800 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дорогой оливье в ХМАО подают в элитной сургутском ресторане
Самый дорогой оливье в ХМАО подают в элитной сургутском ресторане Фото:

Цены на оливье в ресторанах ХМАО достигают 800 рублей за 200 граммов. Югорчанам предлагают полакомиться новогодним салатом с деликатесной рыбой, говяжьим языком, мясом перепелки или лося. Редакция URA.RU подготовила подборку самых дорогих оливье, которые подают в местных заведениях общепита.

За 210 граммов оливье с перепелкой и хрустящим картофелем в элитном сургутском ресторане «Клюква» придется заплатить 800 рублей. В ХМАО это рекордная цена на самый популярный новогодний салат. Дешевле на 50 рублей в этом же заведении обойдется оливье с малосольным муксуном.

В Ханты-Мансийске за порцию салата с мясом лося в «Миснэ» просят 700 рублей. А в ресторане BRO на выбор предлагают два вида оливье — с форелью, либо ростбифом. В обоих случаях 230 граммов оценили в 690 рублей. Тем временем 180 граммов оливье с муксуном и нельмой в Molly O'Brian стоит 550 рублей.

Кулинарными изысками не пренебрегает под Новый год и нижневартовский гастробар Moroshka. В заведении можно заказать оливье с морепродуктами — 200 граммов за 650 рублей. «Семга слабосоленая, тигровая креветка, кальмар, снежный краб, икра тобико, картофель, огурец, яйцо, японский майонез», — следует из описании блюда, указанного на сайте доставки. Здесь же для гурманов готовят салат с отварным языком и обжаренной перепелкой в ягодном соусе.

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Цены на оливье в ресторанах ХМАО достигают 800 рублей за 200 граммов. Югорчанам предлагают полакомиться новогодним салатом с деликатесной рыбой, говяжьим языком, мясом перепелки или лося. Редакция URA.RU подготовила подборку самых дорогих оливье, которые подают в местных заведениях общепита. За 210 граммов оливье с перепелкой и хрустящим картофелем в элитном сургутском ресторане «Клюква» придется заплатить 800 рублей. В ХМАО это рекордная цена на самый популярный новогодний салат. Дешевле на 50 рублей в этом же заведении обойдется оливье с малосольным муксуном. В Ханты-Мансийске за порцию салата с мясом лося в «Миснэ» просят 700 рублей. А в ресторане BRO на выбор предлагают два вида оливье — с форелью, либо ростбифом. В обоих случаях 230 граммов оценили в 690 рублей. Тем временем 180 граммов оливье с муксуном и нельмой в Molly O'Brian стоит 550 рублей. Кулинарными изысками не пренебрегает под Новый год и нижневартовский гастробар Moroshka. В заведении можно заказать оливье с морепродуктами — 200 граммов за 650 рублей. «Семга слабосоленая, тигровая креветка, кальмар, снежный краб, икра тобико, картофель, огурец, яйцо, японский майонез», — следует из описании блюда, указанного на сайте доставки. Здесь же для гурманов готовят салат с отварным языком и обжаренной перепелкой в ягодном соусе.
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