Жители Курской области начали получать сертификаты на покупку нового жилья

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Марат Хуснуллин заявил, что в Курской области на данный момент идет обработка девяти тысяч заявлений на новое жилье
Марат Хуснуллин заявил, что в Курской области на данный момент идет обработка девяти тысяч заявлений на новое жилье Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области около 4600 местных жителей получили сертификаты на покупку нового жилья после диверсионных действий ВСУ. На данный момент в обработке находится еще девять тысяч заявлений на компенсацию найма жилья. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Порядка 4600 получили сертификаты [на покупку нового жилья], порядка 7000 заявились на аренду. Практически все вопросы рассмотрены. Видим около 9000 заявлений», — заявил Хуснуллин во время пресс-подхода. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что работы по обработке заявлений ведутся оперативно. С момента подачи обращения до принятия решения проходит всего несколько дней. Также подобная работа ведется в зоне боевого соприкосновения. 

Ранее член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев сообщил, что изначально из-за напряженной ситуации в регионе в другие регионы было перемещено около 160 тысяч человек. Однако к текущему моменту более 50 тысяч из них смогли вернуться в места своего постоянного проживания.

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В Курской области около 4600 местных жителей получили сертификаты на покупку нового жилья после диверсионных действий ВСУ. На данный момент в обработке находится еще девять тысяч заявлений на компенсацию найма жилья. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Порядка 4600 получили сертификаты [на покупку нового жилья], порядка 7000 заявились на аренду. Практически все вопросы рассмотрены. Видим около 9000 заявлений», — заявил Хуснуллин во время пресс-подхода. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что работы по обработке заявлений ведутся оперативно. С момента подачи обращения до принятия решения проходит всего несколько дней. Также подобная работа ведется в зоне боевого соприкосновения.  Ранее член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев сообщил, что изначально из-за напряженной ситуации в регионе в другие регионы было перемещено около 160 тысяч человек. Однако к текущему моменту более 50 тысяч из них смогли вернуться в места своего постоянного проживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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