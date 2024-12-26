Жители Курской области начали получать сертификаты на покупку нового жилья

В Курской области около 4600 местных жителей получили сертификаты на покупку нового жилья после диверсионных действий ВСУ. На данный момент в обработке находится еще девять тысяч заявлений на компенсацию найма жилья. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Порядка 4600 получили сертификаты [на покупку нового жилья], порядка 7000 заявились на аренду. Практически все вопросы рассмотрены. Видим около 9000 заявлений», — заявил Хуснуллин во время пресс-подхода. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что работы по обработке заявлений ведутся оперативно. С момента подачи обращения до принятия решения проходит всего несколько дней. Также подобная работа ведется в зоне боевого соприкосновения.
Ранее член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев сообщил, что изначально из-за напряженной ситуации в регионе в другие регионы было перемещено около 160 тысяч человек. Однако к текущему моменту более 50 тысяч из них смогли вернуться в места своего постоянного проживания.
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