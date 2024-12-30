В ХМАО выступил музыкант, сыгравший на скрипке в прыжке с парашютом

В Сургуте (ХМАО) выступил скрипач Marko Krasso. Мужчина известен тем, что играл на скрипке на дне моря и во время прыжка с парашютом. Свое выступление он дал в одном из ночных клубов города, сообщают СМИ.
«Marko Krasso пригласили специальным гостем в ночной клуб в Сургуте. Скрипач сыграл под песни рок-группы „Король и шут“, исполнительницы Anna Asti и многие другие известные треки», — передает «Вестник Сургутского района».
Музыкант называет себя скрипачом нового поколения. Он известен тем, что играл на инструменте в экстремальных местах. Так Марк прыгнул с парашютом с четырехкилометровой высоты, играя на скрипке. Кроме того он выступал на дне Красного моря.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приехала с концертом Любовь Успенская. Жители Нижневартовска, посетившие концерт, раскритиковали артистку за подглядывание слов песен в телефоне и якобы скудную программу. Однако преданные фанаты встали на защиту звезды шансона, отметив ее возраст.
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