30 декабря 2024
29 декабря 2024

В ХМАО выступил музыкант, сыгравший на скрипке в прыжке с парашютом

© Служба новостей «URA.RU»
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Скрипач выступил в одном из ночных клубов Сургута
Скрипач выступил в одном из ночных клубов Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) выступил скрипач Marko Krasso. Мужчина известен тем, что играл на скрипке на дне моря и во время прыжка с парашютом. Свое выступление он дал в одном из ночных клубов города, сообщают СМИ. 

«Marko Krasso пригласили специальным гостем в ночной клуб в Сургуте. Скрипач сыграл под песни рок-группы „Король и шут“, исполнительницы Anna Asti и многие другие известные треки», — передает «Вестник Сургутского района».

Музыкант называет себя скрипачом нового поколения. Он известен тем, что играл на инструменте в экстремальных местах. Так Марк прыгнул с парашютом с четырехкилометровой высоты, играя на скрипке. Кроме того он выступал на дне Красного моря.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приехала с концертом Любовь Успенская. Жители Нижневартовска, посетившие концерт, раскритиковали артистку за подглядывание слов песен в телефоне и якобы скудную программу. Однако преданные фанаты встали на защиту звезды шансона, отметив ее возраст. 

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В Сургуте (ХМАО) выступил скрипач Marko Krasso. Мужчина известен тем, что играл на скрипке на дне моря и во время прыжка с парашютом. Свое выступление он дал в одном из ночных клубов города, сообщают СМИ.  «Marko Krasso пригласили специальным гостем в ночной клуб в Сургуте. Скрипач сыграл под песни рок-группы „Король и шут“, исполнительницы Anna Asti и многие другие известные треки», — передает «Вестник Сургутского района». Музыкант называет себя скрипачом нового поколения. Он известен тем, что играл на инструменте в экстремальных местах. Так Марк прыгнул с парашютом с четырехкилометровой высоты, играя на скрипке. Кроме того он выступал на дне Красного моря. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приехала с концертом Любовь Успенская. Жители Нижневартовска, посетившие концерт, раскритиковали артистку за подглядывание слов песен в телефоне и якобы скудную программу. Однако преданные фанаты встали на защиту звезды шансона, отметив ее возраст. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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