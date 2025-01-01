01 января 2025

Прокуратура заставила починить канализацию в челябинском поселке после новости URA.RU. Фото

В челябинском поселке починили канализацию, затапливающую улицы фекалиями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, канализация, коллекторный колодец, крышка колодца
В поселке заменили 1,2 километра участка сетей водоотведения Фото:

В поселке Зауральский под Еманжелинском (Челябинская область) прокуратура заставила отремонтировать канализацию, затапливающую сточными водами дворовые проезды и дороги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, главе поселка и руководителю Водоканала вынесены представления.

«Прокуратура Еманжелинска в ходе проверки установила, что участок сетей водоотведения находился в аварийном состоянии, что привело к порыву канализационной трассы. В результате принятых мер выполнены работы по замене участка протяженностью около 1,2 км, обеспечено бесперебойное функционирование объектов ЖКХ», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ремонт находился на контроле прокуратуры до восстановления водоотведения. Руководителю МУП «Водоканал» и главе поселка прокурор Еманжелинска вынес представления.

О том, что сточные воды текут по тротуарам и дорогам, а также уходят под дома, URA.RU рассказали местные жители. Фекальные массы в ноябре дошли до местной школы, а жителям трех кварталов приходилось постоянно ощущать характерный запах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, поставив устранение проблемы на контроль. К моменту жалобы читателей, в Зауральском уже был заключен контракт с подрядчиками и закуплены все необходимые материалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Зауральский под Еманжелинском (Челябинская область) прокуратура заставила отремонтировать канализацию, затапливающую сточными водами дворовые проезды и дороги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, главе поселка и руководителю Водоканала вынесены представления. «Прокуратура Еманжелинска в ходе проверки установила, что участок сетей водоотведения находился в аварийном состоянии, что привело к порыву канализационной трассы. В результате принятых мер выполнены работы по замене участка протяженностью около 1,2 км, обеспечено бесперебойное функционирование объектов ЖКХ», — сообщили URA.RU в ведомстве. Ремонт находился на контроле прокуратуры до восстановления водоотведения. Руководителю МУП «Водоканал» и главе поселка прокурор Еманжелинска вынес представления. О том, что сточные воды текут по тротуарам и дорогам, а также уходят под дома, URA.RU рассказали местные жители. Фекальные массы в ноябре дошли до местной школы, а жителям трех кварталов приходилось постоянно ощущать характерный запах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, поставив устранение проблемы на контроль. К моменту жалобы читателей, в Зауральском уже был заключен контракт с подрядчиками и закуплены все необходимые материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...