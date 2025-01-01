В челябинском поселке починили канализацию, затапливающую улицы фекалиями

В поселке заменили 1,2 километра участка сетей водоотведения Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Зауральский под Еманжелинском (Челябинская область) прокуратура заставила отремонтировать канализацию, затапливающую сточными водами дворовые проезды и дороги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, главе поселка и руководителю Водоканала вынесены представления.

«Прокуратура Еманжелинска в ходе проверки установила, что участок сетей водоотведения находился в аварийном состоянии, что привело к порыву канализационной трассы. В результате принятых мер выполнены работы по замене участка протяженностью около 1,2 км, обеспечено бесперебойное функционирование объектов ЖКХ», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ремонт находился на контроле прокуратуры до восстановления водоотведения. Руководителю МУП «Водоканал» и главе поселка прокурор Еманжелинска вынес представления.

О том, что сточные воды текут по тротуарам и дорогам, а также уходят под дома, URA.RU рассказали местные жители. Фекальные массы в ноябре дошли до местной школы, а жителям трех кварталов приходилось постоянно ощущать характерный запах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, поставив устранение проблемы на контроль. К моменту жалобы читателей, в Зауральском уже был заключен контракт с подрядчиками и закуплены все необходимые материалы.