02 января 2025

Власти ХМАО раскрыли, куда проведут газ после Нового года

Газ в поселки Нефтеюганского и Советского районов ХМАО проведут в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газ в поселки Каркатеевы, Зеленоборск и Юбилейный проведут в 2025 году
Газ в поселки Каркатеевы, Зеленоборск и Юбилейный проведут в 2025 году Фото:

В 2025 году власти ХМАО планируют провести газ в поселки Нефтеюганского и Советского районов. А в Ханты-Мансийске построят газораспределительную станцию. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».

«По программе газоснабжения и газификации в 2021–2025 годы запланировано строительство газораспределительной станции в Горноправдинске Ханты-Мансийского района. Предусмотрена газификация поселков: Каркатеевы Нефтеюганского района, Зеленоборск и Юбилейный Советского района», — следует из сообщения.

Газ также появится в 39 садоводческих товариществах в течение года. А до 2028 года в округе планируется догазифицировать почти три тысячи дачных участков. Уровень газификации населения в Югре составляет 85,7%, что выше среднего значения в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году власти ХМАО планируют провести газ в поселки Нефтеюганского и Советского районов. А в Ханты-Мансийске построят газораспределительную станцию. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «По программе газоснабжения и газификации в 2021–2025 годы запланировано строительство газораспределительной станции в Горноправдинске Ханты-Мансийского района. Предусмотрена газификация поселков: Каркатеевы Нефтеюганского района, Зеленоборск и Юбилейный Советского района», — следует из сообщения. Газ также появится в 39 садоводческих товариществах в течение года. А до 2028 года в округе планируется догазифицировать почти три тысячи дачных участков. Уровень газификации населения в Югре составляет 85,7%, что выше среднего значения в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...