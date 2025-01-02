Власти ХМАО раскрыли, куда проведут газ после Нового года

В 2025 году власти ХМАО планируют провести газ в поселки Нефтеюганского и Советского районов. А в Ханты-Мансийске построят газораспределительную станцию. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».
«По программе газоснабжения и газификации в 2021–2025 годы запланировано строительство газораспределительной станции в Горноправдинске Ханты-Мансийского района. Предусмотрена газификация поселков: Каркатеевы Нефтеюганского района, Зеленоборск и Юбилейный Советского района», — следует из сообщения.
Газ также появится в 39 садоводческих товариществах в течение года. А до 2028 года в округе планируется догазифицировать почти три тысячи дачных участков. Уровень газификации населения в Югре составляет 85,7%, что выше среднего значения в стране.
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