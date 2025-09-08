Последняя вахта: завершилось расследование дела о взрыве на месторождении в ХМАО, где погибли 7 человек

В августе 2023 года на месторождении компании «Няганьнефть» в Октябрьском районе ХМАО произошли взрывы и пожар, унесший жизни семи человек. Спустя два года завершилось расследование дела. Накануне предварительного рассмотрения дела в суде агентство URA.RU восстановило картину трагедии по материалам следствия, экспертов и рассказам родственников погибших.
Два года назад
36-летний мастер бригады «Пакер-Сервиса» планировал, что та поездка станет одной из последних в его карьере. За плечами у него был многолетний стаж в «Сургутнефтегазе» и нефтесервисной компании. Он собирался закрыть дела и уходить из нефтянки. Но вернуться домой ему было не суждено.
Бригада заступала на смену вечером. «Пакер Сервис» выполнял работы по заказу «Няганьнефти» на Северо-Талинском месторождении. Нужно было ликвидировать гидратную пробку в скважине — растеплить затрубное пространство горячей жидкостью. Она считалась проблемной — пробурена почти 40 лет назад, законсервирована в 2020-м. Дневная смена передала, что через фланцевые соединения арматуры шел газ, для устранения вызывали ремонтника.
На кустовой площадке отсутствовало энергоснабжение. Участок не был подключен к нефтепромысловой сети, отсутствовал и резервный источник энергообеспечения — передвижная электростанция. Ночью куст освещали только прожекторы с установок. Несмотря на это, бригаде предстояло выполнить поставленные задачи. В 21:00 ожидалось прибытие супервайзера, представителя заказчика, чтобы приступить к пусковым работам.
Мастер бригады держал связь с руководством, докладывая о каждом шаге. В сообщениях коллегам звучало спокойное, деловое: «Ждали супервайзера, сделали опрессовку, в 22:00 будем запускаться». Работа шла в штатном режиме, в соответствии с регламентом.
Смертельное пламя
Вечером кустовая площадка в лесу погрузилась во тьму, свет давали только прожекторы на установках. Бригада готовила оборудование и ждала супервайзера «Няганьнефти».
Ближе к 22 часам на месторождении раздались два взрыва. Пожар охватил всю территорию. Огонь выжег кустовую площадку и 150 метров леса около нее.
Супервайзер «Няганьнефти» погиб от термических ожогов на месте происшествия. Нефтяники, которым удалось выбраться с площадки, были в сознании, называли свои имена, спрашивали о состоянии своих коллег и говорили одно и то же: «Взорвался газ». Об этом рассказали медики, которые оказывали им первую помощь. Все работники бригады «Пакер-Сервиса» позже умерли от ожогов в медучреждениях.
По свежим следам
Огонь повредил технику и оборудование, а работники получили смертельные ожоги. Эксперты и следователи восстанавливали картину происшествия, опираясь на выводы экспертов и показания немногих свидетелей.
Сотрудники Ростехнадзора осмотрели место происшествия и выяснили, что задвижки скважин на площадке пропускали газ. «На момент осмотра скважины в районе нижнего фланцевого соединения буферной задвижки наблюдался выход газа, нижний фланец задвижки и верхний фланец тройника в инее», — указано в отчете надзорного ведомства. Также негерметична была соседняя скважина. Оборудование находилось в изношенном состоянии и не имело заводских номеров.
После специалисты в присутствии представителей «Няганьнефти» и «Пакер-Сервиса» провели исследование запорной арматуры. Они подтвердили, что все три задвижки пропускали газ.
Кроме того, территория кустовой площадки не была спланирована и разровнена. Газ, выходящий из неисправной запорной арматуры, мог накапливаться в ямах, повышая пожароопасность.
Эксперты отметили, что на опасном объекте не было устройств для обнаружения утечек горючих газов и паров. Материалы следствия — донесение о ликвидации аварии, показания руководителя спасателей, фотографии с места происшествия и заключения экспертиз — свидетельствуют, что все задвижки были закрыты. Сотрудник «Няганьнефти», который последним разговаривал с погибшим супервайзером, подтвердил: работы на скважине еще не начинались.
Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, в скважине скопился газ. Давление резко выросло, и из-за негерметичных задвижек он мог вырваться наружу и воспламениться. «Произошел выброс газа, скопившегося в верхней части подвески НКТ выше гидратной пробки до устья скважины, в результате повышения избыточного давления (скачка давления) в скважине — критический объем ГПВС (газопаровоздушной смеси), что при отсутствии герметичности запорной арматуры привело к разгерметизации фонтанной арматуры, выходу газопаровоздушной смеси в зону нахождения оборудования и людей», — указано в заключении пожарно-технической экспертизы, которую предоставил источник URA.RU.
Версия следствия
Следствие восстановило картину вечера по показаниям очевидцев, записям и техническим справкам. По версии СК, бригада начала работу без разрешения супервайзера. «Следствие исходит из того, что перед аварией шла разрядка скважины, нефтяники стравливали газ, который воспламенился», — сообщил собеседник URA.RU, знакомый с материалами.
Эту версию основывают на показаниях водителя «Урала» из подрядной организации. Он, нарушив правила, заехал на кустовую площадку, увидел столбы пара и решил, что работы уже начались.
Закрытые во время пожара задвижки следователи объясняют действиями супервайзера, который якобы в последние минуты пытался перекрыть скважину. Однако, как поясняют эксперты, для закрытия задвижки нужно совершить примерно 12–17 оборотов. Железо во время пожара раскалилось, и человеку такие действия были не под силу.
Исходя из этих данных, СК возложил вину на сотрудников «Пакер Сервиса» — мастера ночной смены и руководителя проекта. «Мастер бригады ГНКТ допустил открытие центральной задвижки вышеуказанной скважины, в результате чего произошел выброс газопаровоздушной смеси, которая воспламенилась и произошел взрыв», — указано в материалах следствия.
Взгляд семей погибших
Родственники погибших, изучив материалы следствия, увидели иную картину. «По данным пожарно-технической экспертизы, пожар вызвала неисправная фонтанная арматура, которая пропускала газ, а бригада ГНКТ к работе даже не приступала», — сообщил URA.RU источник, знакомый с материалами дела.
Первым и самым очевидным доказательством называют закрытые после пожара задвижки скважин, которые зафиксированы на фото в материалах следствия. «Специалистам, компетентным в технологии ремонта скважин, очевидно, что работы по стравливанию возможны только при открытой центральной задвижке», — пояснил собеседник.
Следствие предполагает, что задвижку мог закрыть погибший супервайзер. Однако это не согласуется с фактами: его тело нашли в эпицентре пожара разорванным и обугленным, сообщил источник URA.RU, видевший фотографии с места происшествия.
Еще одним доказательством версии родственников стал звонок руководителя — старшего супервайзера «Няганьнефти» перед самым взрывом. «Он звонил на кустовую площадку. Супервайзер, находившийся на месте, подтвердил, что бригада работы не начинала. Сказал, что не разрешает производство работ», — сообщил собеседник агентства.
Родственники погибших утверждают, что не соответствуют истине показания свидетеля — водителя, который, по данным ГЛОНАСС, дважды заезжал на кустовую площадку. Последний раз это было перед взрывом. «По данным спутника, водитель „Урала“, принадлежавшего компании „Экотон“, заезжал на площадку дважды: в 21:27 и в 21:58. Он сказал, что видел столбы белого пара и принял их за газ. Но пар мог идти от емкости с нагреваемой жидкостью», — пояснил источник. По технологии, рядом с объектом в специальных емкостях разогревают жидкость, которую затем подают в скважину для растепления затрубного пространства и ликвидации гидратных пробок.
Родственники погибших уверены, что взрыв произошел из-за неисправной арматуры на скважине. Экспертиза установила, что задвижки и фланцевые соединения пропускали газ задолго до начала смены. «По документам, экспертиза промышленной безопасности на объектах фонда скважин Талинского лицензионного участка проводилась 2,5 года назад, но ее достоверность вызывает сомнения. На кустовой площадке отсутствовало энергоснабжение и система контроля утечки газа. В таком состоянии объект не должны были допускать к ремонту», — отметил собеседник URA.RU.
Однако доказать неисправность арматуры уже невозможно. Ее передали на хранение в «Няганьнефть» и разобрали на части, добавил источник агентства.
Родственники погибших обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. Они просят проверить результаты расследования и взять процесс под контроль. Их цель — установить настоящую причину аварии и привлечь к ответственности тех, кто допустил нарушения норм промышленной безопасности.
Дело рассмотрит суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в суд. В ходе заседаний еще раз дадут оценку обстоятельствам трагедии.
Вину за гибель людей удобнее переносить на тех, кто стоял ближе всех к роковой скважине. Но материалы дела упрямо показывают, а эксперты подтверждают: источником опасности были сами условия, в которых работали нефтяники.
По поводу фамилий в протоколах можно спорить годами, но новая смена выходит на работу уже сегодня. Их безопасность — это не абзац в инструкции, а конкретные решения компаний здесь и сейчас. И кто знает, сколько жизней унесет следующая скважина-убийца?
В Управление следственного комитета по ХМАО и компанию «Няганьнефть» отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили.
