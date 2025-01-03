03 января 2025

В Екатеринбург после ЧП в Египте вернулся борт «Уральских авиалиний»

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, airbus a320neo, аирбас
Судно вылетело из Египта в 11:37 (архивное фото) Фото:

Резервный борт «Уральских авиалиний», отправившийся в Шарм-эль-Шейх (Египет) за пассажирами самолета, у которого отказал двигатель, приземлился в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс U6-1876 „Уральских авиалиний“ прибыл в 20:15», — следует из данных. Резервное судно вылетело в 11:37.

Инцидент произошел вечером 3 января. Во время набора высоты на судне сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж ради безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта. Всего на борту находилось 243 человека — семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал. Сам самолет отстранен от полетов.

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Резервный борт «Уральских авиалиний», отправившийся в Шарм-эль-Шейх (Египет) за пассажирами самолета, у которого отказал двигатель, приземлился в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс U6-1876 „Уральских авиалиний“ прибыл в 20:15», — следует из данных. Резервное судно вылетело в 11:37. Инцидент произошел вечером 3 января. Во время набора высоты на судне сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж ради безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта. Всего на борту находилось 243 человека — семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал. Сам самолет отстранен от полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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