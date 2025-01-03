В Екатеринбург после ЧП в Египте вернулся борт «Уральских авиалиний»

Резервный борт «Уральских авиалиний», отправившийся в Шарм-эль-Шейх (Египет) за пассажирами самолета, у которого отказал двигатель, приземлился в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Рейс U6-1876 „Уральских авиалиний“ прибыл в 20:15», — следует из данных. Резервное судно вылетело в 11:37.
Инцидент произошел вечером 3 января. Во время набора высоты на судне сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж ради безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта. Всего на борту находилось 243 человека — семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал. Сам самолет отстранен от полетов.
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