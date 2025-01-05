05 января 2025

В Пермском каре проект кунгурского Гостиного двора проходит экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстанавливать здание будут за счет регионального бюджета
Восстанавливать здание будут за счет регионального бюджета Фото:

Власти Пермского края отправили проект реставрации Гостиного двора в Кунгуре на госэкпертизу. Об этом сообщили в региональном минстрое.

«Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре запланированы на 2024 — 2026 годы. Сейчас проект на оценке в госэкспертизе», — пишет «Текст» со ссылкой на ведомство.

Здание Гостиного двора в Кунгуре является памятником культурного наследия федерального значения. Пермские власти заявляли о его восстановлении еще в декабре 2023 года. Затем стало известно, что на его реконструкцию выделили 220 млн рублей из краевого бюджета.

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Власти Пермского края отправили проект реставрации Гостиного двора в Кунгуре на госэкпертизу. Об этом сообщили в региональном минстрое. «Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре запланированы на 2024 — 2026 годы. Сейчас проект на оценке в госэкспертизе», — пишет «Текст» со ссылкой на ведомство. Здание Гостиного двора в Кунгуре является памятником культурного наследия федерального значения. Пермские власти заявляли о его восстановлении еще в декабре 2023 года. Затем стало известно, что на его реконструкцию выделили 220 млн рублей из краевого бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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