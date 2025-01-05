В Пермском каре проект кунгурского Гостиного двора проходит экспертизу

Восстанавливать здание будут за счет регионального бюджета
Власти Пермского края отправили проект реставрации Гостиного двора в Кунгуре на госэкпертизу. Об этом сообщили в региональном минстрое.
«Работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре запланированы на 2024 — 2026 годы. Сейчас проект на оценке в госэкспертизе», — пишет «Текст» со ссылкой на ведомство.
Здание Гостиного двора в Кунгуре является памятником культурного наследия федерального значения. Пермские власти заявляли о его восстановлении еще в декабре 2023 года. Затем стало известно, что на его реконструкцию выделили 220 млн рублей из краевого бюджета.
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