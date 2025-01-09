Экс-советник Болтон раскрыл, как Трамп поможет Путину в конфликте с Украиной

В США обеспокоены из-за того, что избранный президент Дональд Трамп исключил возможность того, что он не будет вмешиваться в дела Гренландии. По его мнению, такая позиция может быть использована лидерами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — на Украине и в Тайване соответственно. Об этом сообщил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Бывший советник подчеркнул, что подобные заявления могут привести к нежелательным последствиям. При этом Трамп дал понять, что готов использовать военную силу против Гренландии, несмотря на отказы Дании отдать остров. По словам Болтона, такая же позиция и у Си Цзиньпина по Тайваню, что может побудить Китай последовать примеру США в использовании силы. Кроме того, Владимир Путин может использовать риторику Трампа в контексте Украины.
«Или Владимир Путин мог бы сказать: „Послушайте, я, конечно, это понимаю. Украина имеет решающее значение для нашей национальной безопасности. Мы применяем силу. И, знаете ли, честно говоря, если бы Соединенные Штаты вторглись в Гренландию — где, кстати, сегодня размещены американские войска — я, Владимир Путин, не стал бы против этого выступать“, — заявил Болтон. Его слова приводит телеканал CNN.
Ранее Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы присоединить Гренландию к США. В связи с этим он даже опубликовал в своих соцсетях карту, на которой гренландская территория выделена таким же цветом, как и американская. Однако в Пентагоне отвергли планы по военному вторжению в Гренландию, передает деловое издание «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.