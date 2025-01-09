ГАИ просит пермяков не выезжать вечером на дороги

Снегопад снижает видимость на пермских трассах
В Пермском крае из-за снегопада возрос риск дорожных аварий. Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать на дороги вечером и ночью.
«Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. На трассе идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее синоптики сообщали, что снегопад к вечеру четверга усилится. За ночь может выпасть недельная норма осадков.
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