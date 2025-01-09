ГАИ просит пермяков не выезжать вечером на дороги

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Снегопад снижает видимость на пермских трассах
Снегопад снижает видимость на пермских трассах Фото:

В Пермском крае из-за снегопада возрос риск дорожных аварий. Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать на дороги вечером и ночью.

«Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. На трассе идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее синоптики сообщали, что снегопад к вечеру четверга усилится. За ночь может выпасть недельная норма осадков. 

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В Пермском крае из-за снегопада возрос риск дорожных аварий. Госавтоинспекция просит водителей по возможности не выезжать на дороги вечером и ночью. «Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. На трассе идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее синоптики сообщали, что снегопад к вечеру четверга усилится. За ночь может выпасть недельная норма осадков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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