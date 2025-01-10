В центре Челябинска 17 домов останутся без воды

В Центральном районе Челябинска 11 января перекроют воду для потребителей из 17 домов. Это связано с плановым ремонтом трубопровода, рассказали в МУП «ПОВВ».
«В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм в Центральном районе информируем жителей о временном ограничении водоснабжения в субботу, 11 января. Воды не будет в домах по улицам Витебская (дома 1, 1а, 1б, 2, 2б, 3, 4, 4а, 5, 15), Тернопольская (6, 6/1, 12, 21) и Энтузиастов (18, 18б и 20)», — уточнили на сайте коммунальной компании.
Для ремонта подземных коммуникаций также потребовалось перекрыть улицу Витебская от улицы Татьяничевой до Тернопольской, объяснили в МУП «ПОВВ». После того как предприятие завершит работы, служба благоустройства восстановит нарушенное покрытие дороги. Управляющие компании предупредили о планируемых работах заранее, чтобы они уведомили жителей.
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