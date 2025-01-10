10 января 2025

В центре Челябинска 17 домов останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Воды не будет в домах в районе парка Гагарина
Воды не будет в домах в районе парка Гагарина Фото:

В Центральном районе Челябинска 11 января перекроют воду для потребителей из 17 домов. Это связано с плановым ремонтом трубопровода, рассказали в МУП «ПОВВ».

«В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм в Центральном районе информируем жителей о временном ограничении водоснабжения в субботу, 11 января. Воды не будет в домах по улицам Витебская (дома 1, 1а, 1б, 2, 2б, 3, 4, 4а, 5, 15), Тернопольская (6, 6/1, 12, 21) и Энтузиастов (18, 18б и 20)», — уточнили на сайте коммунальной компании.

Для ремонта подземных коммуникаций также потребовалось перекрыть улицу Витебская от улицы Татьяничевой до Тернопольской, объяснили в МУП «ПОВВ». После того как предприятие завершит работы, служба благоустройства восстановит нарушенное покрытие дороги. Управляющие компании предупредили о планируемых работах заранее, чтобы они уведомили жителей.

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В Центральном районе Челябинска 11 января перекроют воду для потребителей из 17 домов. Это связано с плановым ремонтом трубопровода, рассказали в МУП «ПОВВ». «В связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм в Центральном районе информируем жителей о временном ограничении водоснабжения в субботу, 11 января. Воды не будет в домах по улицам Витебская (дома 1, 1а, 1б, 2, 2б, 3, 4, 4а, 5, 15), Тернопольская (6, 6/1, 12, 21) и Энтузиастов (18, 18б и 20)», — уточнили на сайте коммунальной компании. Для ремонта подземных коммуникаций также потребовалось перекрыть улицу Витебская от улицы Татьяничевой до Тернопольской, объяснили в МУП «ПОВВ». После того как предприятие завершит работы, служба благоустройства восстановит нарушенное покрытие дороги. Управляющие компании предупредили о планируемых работах заранее, чтобы они уведомили жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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