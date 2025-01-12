Нацпарк «Таганай» под Златоустом поднял плату за вход

Нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) поднял плату за вход до 250 рублей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе учреждения, до сих пор стоимость была 200 рублей.
«С 15 января плата за посещение национального парка „Таганай“ составит 250 рублей. Бесплатным оно по-прежнему останется для детей школьного и дошкольного возраста», — уточнили в нацпарке.
В учреждении добавили, что также правом льготного прохода пользуются многодетные семьи, пенсионеры, жители Златоуста и поселка Магнитка, некоторые другие категории граждан. Оформить разрешение на посещение можно через официальный сайт парка.
Причиной повышения стоимости входа в парк послужила необходимость финансирования ремонтных и обслуживающих работ. Средства расходуются на уборку и другие нужды. За четыре года стоимость выросла в пять раз.
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