12 января 2025
11 января 2025

Нацпарк «Таганай» под Златоустом поднял плату за вход

© Служба новостей «URA.RU»
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Плата за посещение нацпарка вырастет с 15 января
Плата за посещение нацпарка вырастет с 15 января Фото:

Нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) поднял плату за вход до 250 рублей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе учреждения, до сих пор стоимость была 200 рублей.

«С 15 января плата за посещение национального парка „Таганай“ составит 250 рублей. Бесплатным оно по-прежнему останется для детей школьного и дошкольного возраста», — уточнили в нацпарке.

В учреждении добавили, что также правом льготного прохода пользуются многодетные семьи, пенсионеры, жители Златоуста и поселка Магнитка, некоторые другие категории граждан. Оформить разрешение на посещение можно через официальный сайт парка.

Причиной повышения стоимости входа в парк послужила необходимость финансирования ремонтных и обслуживающих работ. Средства расходуются на уборку и другие нужды. За четыре года стоимость выросла в пять раз. 

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Нацпарк «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) поднял плату за вход до 250 рублей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе учреждения, до сих пор стоимость была 200 рублей. «С 15 января плата за посещение национального парка „Таганай“ составит 250 рублей. Бесплатным оно по-прежнему останется для детей школьного и дошкольного возраста», — уточнили в нацпарке. В учреждении добавили, что также правом льготного прохода пользуются многодетные семьи, пенсионеры, жители Златоуста и поселка Магнитка, некоторые другие категории граждан. Оформить разрешение на посещение можно через официальный сайт парка. Причиной повышения стоимости входа в парк послужила необходимость финансирования ремонтных и обслуживающих работ. Средства расходуются на уборку и другие нужды. За четыре года стоимость выросла в пять раз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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