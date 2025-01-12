12 января 2025

В Екатеринбурге застряли несколько самолетов из-за снегопада в Санкт-Петербурге

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Полеты возобновят после снегопада (архивное фото) Фото:

Три самолета авиакомпаний «Россия» и «Уральские авиалинии», которые должны были отправиться в Санкт-Петербург, не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это связано с мощным снегопадом, который парализовал работу аэропорта Пулково, рассказали URA.RU в пресс-службе авиагавани.

«Рейсы в северную столицу задерживаются в связи с поздним прибытием воздушных судов», — пояснили в Кольцово. В Пулково пояснили, что перестали отправлять и принимать рейсы еще утром 12 января. Полеты планируют возобновить после снегопада.

На данный момент рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживаются в среднем на десять часов. Один из самолетов должен был вылететь еще вчера вечером.

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Три самолета авиакомпаний «Россия» и «Уральские авиалинии», которые должны были отправиться в Санкт-Петербург, не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это связано с мощным снегопадом, который парализовал работу аэропорта Пулково, рассказали URA.RU в пресс-службе авиагавани. «Рейсы в северную столицу задерживаются в связи с поздним прибытием воздушных судов», — пояснили в Кольцово. В Пулково пояснили, что перестали отправлять и принимать рейсы еще утром 12 января. Полеты планируют возобновить после снегопада. На данный момент рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживаются в среднем на десять часов. Один из самолетов должен был вылететь еще вчера вечером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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