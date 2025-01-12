В Екатеринбурге застряли несколько самолетов из-за снегопада в Санкт-Петербурге

13 января 2025 в 10:14 Размер текста - 17 +

Полеты возобновят после снегопада (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три самолета авиакомпаний «Россия» и «Уральские авиалинии», которые должны были отправиться в Санкт-Петербург, не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это связано с мощным снегопадом, который парализовал работу аэропорта Пулково, рассказали URA.RU в пресс-службе авиагавани. «Рейсы в северную столицу задерживаются в связи с поздним прибытием воздушных судов», — пояснили в Кольцово. В Пулково пояснили, что перестали отправлять и принимать рейсы еще утром 12 января. Полеты планируют возобновить после снегопада. На данный момент рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживаются в среднем на десять часов. Один из самолетов должен был вылететь еще вчера вечером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три самолета авиакомпаний «Россия» и «Уральские авиалинии», которые должны были отправиться в Санкт-Петербург, не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это связано с мощным снегопадом, который парализовал работу аэропорта Пулково, рассказали URA.RU в пресс-службе авиагавани. «Рейсы в северную столицу задерживаются в связи с поздним прибытием воздушных судов», — пояснили в Кольцово. В Пулково пояснили, что перестали отправлять и принимать рейсы еще утром 12 января. Полеты планируют возобновить после снегопада. На данный момент рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживаются в среднем на десять часов. Один из самолетов должен был вылететь еще вчера вечером.