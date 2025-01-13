Компания экс-мэра Перми заинтересовалась КРТ в Камской долине

Застройщик ПЗСП планирует участвовать в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Камская долина. Компания принадлежит семье бывшего мэра Перми Алексея Демкина.
«ООО „Спецстрой ПЗСП — Карпинского“ сменило название на ООО „Спецстрой ПЗСП — Камская долина“. Юрлицо зарегистрировано для подготовки к участию в торгах на право КРТ в Камской долине. Территория интересна для девелопера, так как находится близко к основной производственной площадке», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Камской долине планируется реализовать еще один проект КРТ. В него входят два земельных участка общей площадью 14,29 гектара в границах улиц Короленко — Маршала Жукова — Спешилова. Площадкой заинтересовалась ГК «Эталон» из Москвы и создала дочернюю компанию «СЗ „Эталон Камская долина“».
Развитием участка на шоссе Космонавтов и Камской долины уже занимается кировский девелопер «Железно». Он возведет аквапарк, школу, детский сад, коммерческие объекты и новый картодром.
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