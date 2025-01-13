Компания экс-мэра Перми заинтересовалась КРТ в Камской долине

Компания экс-мэра Перми намерена застроить высотками Камскую долину
© Служба новостей «URA.RU»
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ПЗСП будет участвовать в аукционе на право КРТ в Камской долине
ПЗСП будет участвовать в аукционе на право КРТ в Камской долине Фото:

Застройщик ПЗСП планирует участвовать в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Камская долина. Компания принадлежит семье бывшего мэра Перми Алексея Демкина.

«ООО „Спецстрой ПЗСП — Карпинского“ сменило название на ООО „Спецстрой ПЗСП — Камская долина“. Юрлицо зарегистрировано для подготовки к участию в торгах на право КРТ в Камской долине. Территория интересна для девелопера, так как находится близко к основной производственной площадке», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Камской долине планируется реализовать еще один проект КРТ. В него входят два земельных участка общей площадью 14,29 гектара в границах улиц Короленко — Маршала Жукова — Спешилова. Площадкой заинтересовалась ГК «Эталон» из Москвы и создала дочернюю компанию «СЗ „Эталон Камская долина“».

Развитием участка на шоссе Космонавтов и Камской долины уже занимается кировский девелопер «Железно». Он возведет аквапарк, школу, детский сад, коммерческие объекты и новый картодром.

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Застройщик ПЗСП планирует участвовать в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Камская долина. Компания принадлежит семье бывшего мэра Перми Алексея Демкина. «ООО „Спецстрой ПЗСП — Карпинского“ сменило название на ООО „Спецстрой ПЗСП — Камская долина“. Юрлицо зарегистрировано для подготовки к участию в торгах на право КРТ в Камской долине. Территория интересна для девелопера, так как находится близко к основной производственной площадке», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало, что в Камской долине планируется реализовать еще один проект КРТ. В него входят два земельных участка общей площадью 14,29 гектара в границах улиц Короленко — Маршала Жукова — Спешилова. Площадкой заинтересовалась ГК «Эталон» из Москвы и создала дочернюю компанию «СЗ „Эталон Камская долина“». Развитием участка на шоссе Космонавтов и Камской долины уже занимается кировский девелопер «Железно». Он возведет аквапарк, школу, детский сад, коммерческие объекты и новый картодром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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