Власти разрешили бизнесвумен Галине Яковлевой строить автомойку в Курчатовском районе Челябинска. Общественные обсуждения прошли в городе с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, на них не заявился ни один участник, сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство автомойки) в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Строить автомоечный комплекс предприниматель планирует на земле площадью 2 168 квадратных метров. Как сообщается на сайте мэрии, общественные обсуждения состоялись посредством размещения проекта на сервисе «Госуслуг», где замечания и предложения по проекту принимались в период 20 по 27 декабря 2024 года. На обсуждения не заявился ни один участник. В то же время градостроительная комиссия после того, как убедилась, что необходимые условия для разрешения на строительство соблюдены, в том числе и площадь участка соответствует нормативам, строительство объекта было одобрено.
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