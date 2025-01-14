Власти разрешили бизнесвумен строить автомоечный комплекс в Челябинске. Карта

Предприниматель Галина Яковлева построит автомоечный комплекс в Челябинске
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Предложения по поводу строительства автомойки в Челябинске можно было вносить с 20 по 27 декабря
Предложения по поводу строительства автомойки в Челябинске можно было вносить с 20 по 27 декабря Фото:

Власти разрешили бизнесвумен Галине Яковлевой строить автомойку в Курчатовском районе Челябинска. Общественные обсуждения прошли в городе с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, на них не заявился ни один участник, сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство автомойки) в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Строить автомоечный комплекс предприниматель планирует на земле площадью 2 168 квадратных метров. Как сообщается на сайте мэрии, общественные обсуждения состоялись посредством размещения проекта на сервисе «Госуслуг», где замечания и предложения по проекту принимались в период 20 по 27 декабря 2024 года. На обсуждения не заявился ни один участник. В то же время градостроительная комиссия после того, как убедилась, что необходимые условия для разрешения на строительство соблюдены, в том числе и площадь участка соответствует нормативам, строительство объекта было одобрено. 

Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей
Кадастровая стоимость участка составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей
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Власти разрешили бизнесвумен Галине Яковлевой строить автомойку в Курчатовском районе Челябинска. Общественные обсуждения прошли в городе с 13 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, на них не заявился ни один участник, сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство автомойки) в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности по улице Автодорожной 7-б в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Строить автомоечный комплекс предприниматель планирует на земле площадью 2 168 квадратных метров. Как сообщается на сайте мэрии, общественные обсуждения состоялись посредством размещения проекта на сервисе «Госуслуг», где замечания и предложения по проекту принимались в период 20 по 27 декабря 2024 года. На обсуждения не заявился ни один участник. В то же время градостроительная комиссия после того, как убедилась, что необходимые условия для разрешения на строительство соблюдены, в том числе и площадь участка соответствует нормативам, строительство объекта было одобрено. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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