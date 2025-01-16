Челябинский губернатор Текслер получил награду Союза журналистов

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Прием. Челябинск
Алексей Текслер получил почетный нагрудный знак за помощь СМИ Фото:

Глава региона Алексей Текслер вручил награды ветеранам СМИ и победителям конкурсов в ходе торжественного приема губернатора в честь Дня российской печати и получил почетный нагрудный знак от Союза журналистов России за поддержку прессы. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Успешно прошли две крупные избирательные кампании, президентская и губернаторская. Наши средства массовой информации на высоком профессиональном уровне их освещали», — отметил Текслер, вручая награды наиболее отличившимся СМИ и журналистам.

Губернатор отметил работу прессы во время приезда президента России Владимира Путина, когда был принят ряд важнейших решений. По мнению Текслера, весь 2024 год область работала на победу, и очень символично, что накануне президент принял решение о присвоении Миассу почетного звания города трудовой доблести. В свою очередь губернатор удостоился почетного знака от Союза журналистов России.

«Эти нагрудные знаки мы вручаем руководителям регионов, госслужащим, которые каким-то образом себя проявили в поддержке прессы. На секретариате мы единогласно проголосовали по ходатайству вашего регионального союза», — сказал губернатору Челябинской области заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

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Глава региона Алексей Текслер вручил награды ветеранам СМИ и победителям конкурсов в ходе торжественного приема губернатора в честь Дня российской печати и получил почетный нагрудный знак от Союза журналистов России за поддержку прессы. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Успешно прошли две крупные избирательные кампании, президентская и губернаторская. Наши средства массовой информации на высоком профессиональном уровне их освещали», — отметил Текслер, вручая награды наиболее отличившимся СМИ и журналистам. Губернатор отметил работу прессы во время приезда президента России Владимира Путина, когда был принят ряд важнейших решений. По мнению Текслера, весь 2024 год область работала на победу, и очень символично, что накануне президент принял решение о присвоении Миассу почетного звания города трудовой доблести. В свою очередь губернатор удостоился почетного знака от Союза журналистов России. «Эти нагрудные знаки мы вручаем руководителям регионов, госслужащим, которые каким-то образом себя проявили в поддержке прессы. На секретариате мы единогласно проголосовали по ходатайству вашего регионального союза», — сказал губернатору Челябинской области заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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