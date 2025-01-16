Челябинский губернатор Текслер получил награду Союза журналистов

Глава региона Алексей Текслер вручил награды ветеранам СМИ и победителям конкурсов в ходе торжественного приема губернатора в честь Дня российской печати и получил почетный нагрудный знак от Союза журналистов России за поддержку прессы. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Успешно прошли две крупные избирательные кампании, президентская и губернаторская. Наши средства массовой информации на высоком профессиональном уровне их освещали», — отметил Текслер, вручая награды наиболее отличившимся СМИ и журналистам.
Губернатор отметил работу прессы во время приезда президента России Владимира Путина, когда был принят ряд важнейших решений. По мнению Текслера, весь 2024 год область работала на победу, и очень символично, что накануне президент принял решение о присвоении Миассу почетного звания города трудовой доблести. В свою очередь губернатор удостоился почетного знака от Союза журналистов России.
«Эти нагрудные знаки мы вручаем руководителям регионов, госслужащим, которые каким-то образом себя проявили в поддержке прессы. На секретариате мы единогласно проголосовали по ходатайству вашего регионального союза», — сказал губернатору Челябинской области заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!