Где и когда можно набрать святую крещенскую воду в Свердловской области

Иерей Корепанов: святую воду в Крещение можно взять в любом свердловском храме

16 января 2025 в 17:58 Размер текста - 17 +

Вода освящается во всех храмах дважды — 18 и 19 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Святую воду в крещенские дни можно набрать в любом храме Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU. «Святая вода есть в любом храме, она появляется после великого освящения воды, которое совершается после литургии в субботу [18 января]. В любом храме Екатеринбурга и области она освящается в этот день. Второй раз вода освящается либо после ночной литургии, либо после утренней [19 числа]. Чины абсолютно одинаковые, поэтому разницы нет, какую брать воду — освященную в субботу или в воскресенье», — объяснил священник. Он указал, что сейчас все храмы оборудованы большими емкостями и сосудами для освящения воды. Этого хватает, чтобы снабдить всех желающих 18—19 января крещенской водой. «Даже есть пластиковые пустые бутылки, которые можно приобрести и набрать туда воды», — добавил Корепанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Святую воду в крещенские дни можно набрать в любом храме Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU. «Святая вода есть в любом храме, она появляется после великого освящения воды, которое совершается после литургии в субботу [18 января]. В любом храме Екатеринбурга и области она освящается в этот день. Второй раз вода освящается либо после ночной литургии, либо после утренней [19 числа]. Чины абсолютно одинаковые, поэтому разницы нет, какую брать воду — освященную в субботу или в воскресенье», — объяснил священник. Он указал, что сейчас все храмы оборудованы большими емкостями и сосудами для освящения воды. Этого хватает, чтобы снабдить всех желающих 18—19 января крещенской водой. «Даже есть пластиковые пустые бутылки, которые можно приобрести и набрать туда воды», — добавил Корепанов.