Где и когда можно набрать святую крещенскую воду в Свердловской области

Иерей Корепанов: святую воду в Крещение можно взять в любом свердловском храме
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Праздник Крещение в ИК-2. Екатеринбург, святая вода, осужденные, православие, освященная вода, праздник крещение, тюремный храм
Вода освящается во всех храмах дважды — 18 и 19 января Фото:

Святую воду в крещенские дни можно набрать в любом храме Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU.

«Святая вода есть в любом храме, она появляется после великого освящения воды, которое совершается после литургии в субботу [18 января]. В любом храме Екатеринбурга и области она освящается в этот день. Второй раз вода освящается либо после ночной литургии, либо после утренней [19 числа]. Чины абсолютно одинаковые, поэтому разницы нет, какую брать воду — освященную в субботу или в воскресенье», — объяснил священник.

Он указал, что сейчас все храмы оборудованы большими емкостями и сосудами для освящения воды. Этого хватает, чтобы снабдить всех желающих 18—19 января крещенской водой. «Даже есть пластиковые пустые бутылки, которые можно приобрести и набрать туда воды», — добавил Корепанов.

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Святую воду в крещенские дни можно набрать в любом храме Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом рассказал клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU. «Святая вода есть в любом храме, она появляется после великого освящения воды, которое совершается после литургии в субботу [18 января]. В любом храме Екатеринбурга и области она освящается в этот день. Второй раз вода освящается либо после ночной литургии, либо после утренней [19 числа]. Чины абсолютно одинаковые, поэтому разницы нет, какую брать воду — освященную в субботу или в воскресенье», — объяснил священник. Он указал, что сейчас все храмы оборудованы большими емкостями и сосудами для освящения воды. Этого хватает, чтобы снабдить всех желающих 18—19 января крещенской водой. «Даже есть пластиковые пустые бутылки, которые можно приобрести и набрать туда воды», — добавил Корепанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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