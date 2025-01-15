15 января 2025

Авторитетный бизнесмен из ХМАО Петерман претендует на статусную награду

Петерман подал заявку на получение знака «За заслуги перед Нижневартовском»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман попал в списки соискателей на награждение знаком «За заслуги перед Нижневартовском»
Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман попал в списки соискателей на награждение знаком «За заслуги перед Нижневартовском» Фото:

Кандидатура главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана, построившего бизнес-империю в девяностых, выдвинута на награждение знаком «За заслуги перед Нижневартовском» (ХМАО). Информация опубликована на сайте администрации города.

«Приглашаем вас принять участие в обсуждении кандидатов, представленных главе города Нижневартовска трудовыми коллективами организаций и общественными объединениями на награждение высшей наградой города — знаком „За заслуги перед городом Нижневартовском“. <...> Петерман Александр Анатольевич, президент общества с ограниченной ответственностью „Корпорация „Славтэк“. Стаж работы в городе Нижневартовске — 37 лет“, — указано в публикации.

С бизнесменом соревнуются Альберт Ахметов, главный инженер подрядчика городских властей ООО «Шипка», возводившего скандально известный центр лыжного спорта с биатлонным стрельбищем, который не могли открыть почти год; бывший гендиректор ООО «Нижневартовсктрансгидромеханизация» Сергей Куликов; общественница Светлана Овсянникова, председатель местной организации ветеранов; ветеран-нефтяник «Самотлорнефтегаза» Сагит Сайфуллин. Из пяти кандидатов награду получат трое. Награждение пройдет в преддверии Дня города, который в Нижневартовске отмечается 9 марта.

Ранее URA.RU писало, что Петерман продемонстрировал улучшение отношений с окружным правительством. Он присутствовал в числе приглашенных на оглашении послания губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидатура главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана, построившего бизнес-империю в девяностых, выдвинута на награждение знаком «За заслуги перед Нижневартовском» (ХМАО). Информация опубликована на сайте администрации города. «Приглашаем вас принять участие в обсуждении кандидатов, представленных главе города Нижневартовска трудовыми коллективами организаций и общественными объединениями на награждение высшей наградой города — знаком „За заслуги перед городом Нижневартовском“. <...> Петерман Александр Анатольевич, президент общества с ограниченной ответственностью „Корпорация „Славтэк“. Стаж работы в городе Нижневартовске — 37 лет“, — указано в публикации. С бизнесменом соревнуются Альберт Ахметов, главный инженер подрядчика городских властей ООО «Шипка», возводившего скандально известный центр лыжного спорта с биатлонным стрельбищем, который не могли открыть почти год; бывший гендиректор ООО «Нижневартовсктрансгидромеханизация» Сергей Куликов; общественница Светлана Овсянникова, председатель местной организации ветеранов; ветеран-нефтяник «Самотлорнефтегаза» Сагит Сайфуллин. Из пяти кандидатов награду получат трое. Награждение пройдет в преддверии Дня города, который в Нижневартовске отмечается 9 марта. Ранее URA.RU писало, что Петерман продемонстрировал улучшение отношений с окружным правительством. Он присутствовал в числе приглашенных на оглашении послания губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...