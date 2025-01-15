Авторитетный бизнесмен из ХМАО Петерман претендует на статусную награду

Кандидатура главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана, построившего бизнес-империю в девяностых, выдвинута на награждение знаком «За заслуги перед Нижневартовском» (ХМАО). Информация опубликована на сайте администрации города.
«Приглашаем вас принять участие в обсуждении кандидатов, представленных главе города Нижневартовска трудовыми коллективами организаций и общественными объединениями на награждение высшей наградой города — знаком „За заслуги перед городом Нижневартовском“. <...> Петерман Александр Анатольевич, президент общества с ограниченной ответственностью „Корпорация „Славтэк“. Стаж работы в городе Нижневартовске — 37 лет“, — указано в публикации.
С бизнесменом соревнуются Альберт Ахметов, главный инженер подрядчика городских властей ООО «Шипка», возводившего скандально известный центр лыжного спорта с биатлонным стрельбищем, который не могли открыть почти год; бывший гендиректор ООО «Нижневартовсктрансгидромеханизация» Сергей Куликов; общественница Светлана Овсянникова, председатель местной организации ветеранов; ветеран-нефтяник «Самотлорнефтегаза» Сагит Сайфуллин. Из пяти кандидатов награду получат трое. Награждение пройдет в преддверии Дня города, который в Нижневартовске отмечается 9 марта.
Ранее URA.RU писало, что Петерман продемонстрировал улучшение отношений с окружным правительством. Он присутствовал в числе приглашенных на оглашении послания губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
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