В ХМАО врач кардиоцентра спас жизнь соседу в свой выходной

Рентгенохирург Сургутского кардиоцентра Джумабек Косимов в свой выходной день услышал стук в дверь. Как оказалось, это пришла соседка и просила помочь супругу, который практически не дышал. Врач оказал первую помощь и вызвал скорую.
«Эта история спасения произошла в выходной день рентгенохирурга Кардиоцентра Джумабека Косимова, когда доктор был дома. В 6 утра в дверь постучала соседка. Женщина была крайне взволнована, просила помочь супругу, который находился в соседней квартире. Мужчина уже практически не дышал. По счастливой случайности рядом оказался врач, который быстро сориентировался и оказал первую помощь», — сообщила главврач кардиоцентра Ирина Урванцева в своем telegram-канале.
Сосед последние 10 часов мучался от боли в грудной клетке и нехватку воздуха, у него даже частично парализовало правую сторону тела. Уже в больнице у него диагностировали инсульт. За спасение он и его супруга благодарят Джумабека Косимова.
В Сургуте врачи окружного перинатального центра ранее выполнили экстренное кесарево сечение женщине на 40-й неделе беременности. Она поступила в больницу с опасным осложнением для нее и для ребенка — у пациентки был выявлен HELLP синдром, приводящий к острой печеночной недостаточности и разрыву печени.
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