10 января 2025

В ХМАО врачи помогли родиться ребенку, несмотря на критическое состояние матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики выполнили экстренное кесарево сечение (архивное фото)
Медики выполнили экстренное кесарево сечение (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) врачи окружного перинатального центра выполнили экстренное кесарево сечение женщине на 40-й неделе беременности, поступившей в больницу с опасным осложнением для нее и для ребенка. Главврач больницы Лариса Белоцерковцева в соцсети поделилась, что у югорчанки был выявлен HELLP синдром, приводящий к острой печеночной недостаточности и разрыву печени.

«При первичном обследовании выявлены признаки HELLP синдрома. Это жизнеугрожающее для матери и плода осложнение, приводящее к острой печеночной недостаточности, ДВС-синдрому, разрыву печени и гематомам различной локализации. Пациентке предстояло экстренное кесарево сечение», — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Перед родами пациентке было выполнено переливание донорских тромбоцитов, а сама операция проводилась с применением методики аппаратной реинфузии, когда кровь, собранная во время операции, пропускается через специальные фильтры и вводится пациенту обратно. В результате на свет появился мальчик весом в четыре килограмма.

Ранее в окружном перинатальном центре Нижневартовска акушеры-гинекологи помогли родить женщине с монохориальной моноамниотической двойней. Из-за свободного перемещения плодов в одной амниотической полости их пуповины переплелись. Благодаря операции кесарева сечения свет появились два малыша весом более двух килограммов.

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В Сургуте (ХМАО) врачи окружного перинатального центра выполнили экстренное кесарево сечение женщине на 40-й неделе беременности, поступившей в больницу с опасным осложнением для нее и для ребенка. Главврач больницы Лариса Белоцерковцева в соцсети поделилась, что у югорчанки был выявлен HELLP синдром, приводящий к острой печеночной недостаточности и разрыву печени. «При первичном обследовании выявлены признаки HELLP синдрома. Это жизнеугрожающее для матери и плода осложнение, приводящее к острой печеночной недостаточности, ДВС-синдрому, разрыву печени и гематомам различной локализации. Пациентке предстояло экстренное кесарево сечение», — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале. Перед родами пациентке было выполнено переливание донорских тромбоцитов, а сама операция проводилась с применением методики аппаратной реинфузии, когда кровь, собранная во время операции, пропускается через специальные фильтры и вводится пациенту обратно. В результате на свет появился мальчик весом в четыре килограмма. Ранее в окружном перинатальном центре Нижневартовска акушеры-гинекологи помогли родить женщине с монохориальной моноамниотической двойней. Из-за свободного перемещения плодов в одной амниотической полости их пуповины переплелись. Благодаря операции кесарева сечения свет появились два малыша весом более двух килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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