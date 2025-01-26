В Азербайджане раскритиковали армянского премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к гражданам республики, над которыми в азербайджанском Баку продолжается суд, применяются психотропные вещества. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление Пашиняна, посчитав его «смехотворным».
«Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны. Права и обязанности обвиняемых были должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания были зафиксированы», — заявил Гаджизаде. Его цитату приводит РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Азербайджана подчеркнул, что заявления о жестоком обращении с заключенными расследованы, а утверждения о применении психотропных веществ признаны ложными.
Таким образом глава управления пресс-службы МИД Азербайджана ответил на заявления премьер-министра Армении Пашиняна о том, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты. Пашинян заявил, что от заключенных пытаются добиться показаний, чтобы использовать их против Армении.
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