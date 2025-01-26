Вечером 26 января в Нижневартовске на улице Нефтяников столкнулись два автомобиля. Позже, объезжая место ДТП в автобус влетела легковушка. Как сообщают очевидцы, две аварии полностью перекрыли четырехполосную дорогу.
«Сначала столкнулись две машины, позже, когда аварию объезжал автобус, в него с придомовой территории въехала еще одна машина, и в итоге оказались перекрыты все четыре полосы. Машины столкнулись около 19:00 у перекрестка Омская — Нефтяников, вызвав затор на улице», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Очевидцы пожаловались, что из-за аварии на улице образовался настоящий транспортный коллапс. Автобусы выстроились в колонну, а в течение автолюбители стояли в пробке. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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