26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

В Нижневартовске массовое ДТП парализовало движение на одной из улиц. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Час машины и автобусы не могли проехать по улице
Час машины и автобусы не могли проехать по улице Фото:

Вечером 26 января в Нижневартовске на улице Нефтяников столкнулись два автомобиля. Позже, объезжая место ДТП в автобус влетела легковушка. Как сообщают очевидцы, две аварии полностью перекрыли четырехполосную дорогу.

«Сначала столкнулись две машины, позже, когда аварию объезжал автобус, в него с придомовой территории въехала еще одна машина, и в итоге оказались перекрыты все четыре полосы. Машины столкнулись около 19:00 у перекрестка Омская — Нефтяников, вызвав затор на улице», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Очевидцы пожаловались, что из-за аварии на улице образовался настоящий транспортный коллапс. Автобусы выстроились в колонну, а в течение автолюбители стояли в пробке. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

ДТП перекрыло всю дорогу
ДТП перекрыло всю дорогу
Фото:

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Вечером 26 января в Нижневартовске на улице Нефтяников столкнулись два автомобиля. Позже, объезжая место ДТП в автобус влетела легковушка. Как сообщают очевидцы, две аварии полностью перекрыли четырехполосную дорогу. «Сначала столкнулись две машины, позже, когда аварию объезжал автобус, в него с придомовой территории въехала еще одна машина, и в итоге оказались перекрыты все четыре полосы. Машины столкнулись около 19:00 у перекрестка Омская — Нефтяников, вызвав затор на улице», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Очевидцы пожаловались, что из-за аварии на улице образовался настоящий транспортный коллапс. Автобусы выстроились в колонну, а в течение автолюбители стояли в пробке. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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