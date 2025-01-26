МЧС предупредило о мощных снегопадах в Свердловской области

В Свердловской области 28 января ожидаются сильные снегопады. Спасатели предупредили жителей о возможных осложнениях на дороге, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров, ограничьте дальние поездки. Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайтесь оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей», — следует из сообщения.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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