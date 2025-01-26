26 января 2025

МЧС предупредило о мощных снегопадах в Свердловской области

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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, горожане, пешеходы
Водителей предупредили о пробках Фото:

В Свердловской области 28 января ожидаются сильные снегопады. Спасатели предупредили жителей о возможных осложнениях на дороге, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров, ограничьте дальние поездки. Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайтесь оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей», — следует из сообщения.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 28 января ожидаются сильные снегопады. Спасатели предупредили жителей о возможных осложнениях на дороге, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров, ограничьте дальние поездки. Обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегайтесь оборванных проводов, разбитого стекла и других опасностей», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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