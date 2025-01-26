В Екатеринбурге пьяный лихач устроил две аварии, успев вздремнуть на дороге. Видео

27 января 2025 в 14:55 Размер текста - 17 +

Аварии случились в районе Автовокзала (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге днем 27 января в районе автовокзала сильно пьяный водитель на Chery Arrizo устроил два ДТП. После первой мужчина решил ненадолго прилечь прямо на перекрестке, после чего сел за руль и поехал дальше. Кадры ЧП передает неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, первую аварию мужчина устроил на пересечении улиц Белинского и Фурманова. После столкновения водитель лег на дорогу, но вскоре вскочил. Очевидцы не стали мешать ему в побеге. С места ему скрыться удалось, но буквально на следующем перекрестке он снова влетел в машины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 27 января в районе автовокзала сильно пьяный водитель на Chery Arrizo устроил два ДТП. После первой мужчина решил ненадолго прилечь прямо на перекрестке, после чего сел за руль и поехал дальше. Кадры ЧП передает неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, первую аварию мужчина устроил на пересечении улиц Белинского и Фурманова. После столкновения водитель лег на дорогу, но вскоре вскочил. Очевидцы не стали мешать ему в побеге. С места ему скрыться удалось, но буквально на следующем перекрестке он снова влетел в машины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.