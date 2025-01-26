26 января 2025

В Екатеринбурге пьяный лихач устроил две аварии, успев вздремнуть на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на перекрестке улиц Вильгельма де Генина и Академика Парина. Екатеринбург , дтп, пострадавший автомобиль, дорожная авария
Аварии случились в районе Автовокзала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 27 января в районе автовокзала сильно пьяный водитель на Chery Arrizo устроил два ДТП. После первой мужчина решил ненадолго прилечь прямо на перекрестке, после чего сел за руль и поехал дальше. Кадры ЧП передает неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, первую аварию мужчина устроил на пересечении улиц Белинского и Фурманова. После столкновения водитель лег на дорогу, но вскоре вскочил. Очевидцы не стали мешать ему в побеге. С места ему скрыться удалось, но буквально на следующем перекрестке он снова влетел в машины.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 27 января в районе автовокзала сильно пьяный водитель на Chery Arrizo устроил два ДТП. После первой мужчина решил ненадолго прилечь прямо на перекрестке, после чего сел за руль и поехал дальше. Кадры ЧП передает неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, первую аварию мужчина устроил на пересечении улиц Белинского и Фурманова. После столкновения водитель лег на дорогу, но вскоре вскочил. Очевидцы не стали мешать ему в побеге. С места ему скрыться удалось, но буквально на следующем перекрестке он снова влетел в машины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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