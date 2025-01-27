Национализированный ЧЭМК устроит экскурсии, чтобы развеять слухи

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) готовится принимать экскурсии. Сейчас проводит обучение сотрудников. Принимать гостей будут для того, чтобы в будущем пригласить на работу, а также развеять слухи. Об этом рассказала инженер по охране труда ЧЭМК и будущий экскурсовод Юлия Шилина.
«В области промышленного туризма наша первоочередная цель — профориентация. Мы хотим привлечь внимание к ЧЭМК целевой аудитории — старших школьников и студентов, приглашая их к себе на работу. И, конечно, добьемся повышения престижа комбината, своей открытостью развенчивая самые разнообразные мифы и слухи», — приводит слова специалиста пресс-служба ЧЭМК.
Для туристов разработан новый промышленный маршрут, который позволит им ознакомиться с производственным процессом на комбинате. В программу включены посещения плавильных цехов, газоочистных установок, центральной заводской лаборатории и учебного центра. Гости смогут отобедать в столовой предприятия. В создании экскурсий был учтен опыт ведущих компаний, занимающихся промышленным туризмом, из Магнитогорска и Челябинска.
Как URA.RU писало ранее, год назад Генпрокуратура РФ потребовала национализировать активы ЧЭМК. В феврале 2024 года они отошли государству. В апреле того же года надзорное ведомство добилась национализации «Арианта».
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