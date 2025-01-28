28 января 2025

Пермячку отправили в колонию за убийство родственницы 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговоров суда женщина отправлена в колонию
Приговоров суда женщина отправлена в колонию Фото:

Жительницу села Уинского Пермского края отправили в колонию общего режима. Она признана виновной в том, что 8 марта 2024 года задушила жену своего брата нательной цепочкой. Об этом URA.RU сообщили в Ординской районном суде Пермского края.

«Установлено, что убийца пригласила жертву в гости 8 марта. Вместе они распивали алкогольные напитки. В ходе возникшей ссоры преступница схватила жену брата за цепочку и сдавливала ее в районе шеи в течение нескольких минут, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. За содеянное суд отправил ее в колонию общего режима на восемь лет», — сообщили в суде.

В ходе рассмотрения дела женщина так и не признала своей вины. По ее словам, обе родственницы отмечали Международный женский и день и распивали алкоголь, потом она уснула, а когда проснулась, то увидела жену брата задушенной. Женщина настаивает, что в дом мог пробраться посторонний человек.

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Жительницу села Уинского Пермского края отправили в колонию общего режима. Она признана виновной в том, что 8 марта 2024 года задушила жену своего брата нательной цепочкой. Об этом URA.RU сообщили в Ординской районном суде Пермского края. «Установлено, что убийца пригласила жертву в гости 8 марта. Вместе они распивали алкогольные напитки. В ходе возникшей ссоры преступница схватила жену брата за цепочку и сдавливала ее в районе шеи в течение нескольких минут, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. За содеянное суд отправил ее в колонию общего режима на восемь лет», — сообщили в суде. В ходе рассмотрения дела женщина так и не признала своей вины. По ее словам, обе родственницы отмечали Международный женский и день и распивали алкоголь, потом она уснула, а когда проснулась, то увидела жену брата задушенной. Женщина настаивает, что в дом мог пробраться посторонний человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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