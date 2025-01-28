Пермячку отправили в колонию за убийство родственницы 8 марта

Жительницу села Уинского Пермского края отправили в колонию общего режима. Она признана виновной в том, что 8 марта 2024 года задушила жену своего брата нательной цепочкой. Об этом URA.RU сообщили в Ординской районном суде Пермского края.
«Установлено, что убийца пригласила жертву в гости 8 марта. Вместе они распивали алкогольные напитки. В ходе возникшей ссоры преступница схватила жену брата за цепочку и сдавливала ее в районе шеи в течение нескольких минут, пока жертва не перестала подавать признаки жизни. За содеянное суд отправил ее в колонию общего режима на восемь лет», — сообщили в суде.
В ходе рассмотрения дела женщина так и не признала своей вины. По ее словам, обе родственницы отмечали Международный женский и день и распивали алкоголь, потом она уснула, а когда проснулась, то увидела жену брата задушенной. Женщина настаивает, что в дом мог пробраться посторонний человек.
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