Пермячка задушила жену брата нательной цепочкой в Международный женский день

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Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу
Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу Фото:

Жительницу села Уинское Пермского края будут судить за убийство снохи, совершенное 8 марта. В telegram-канале Следственного управления Следкома РФ по краю сообщается, что женщина задушила жену брата нательной цепочкой.

«В вечернее время 8 марта 2024 года обвиняемая, находясь в доме в селе Уинское, в ходе ссоры задушила нательной цепочкой жену родного брата. В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшая скончалась на месте», — информирует ведомство. В СУ СК по Прикамью уточняют, что в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

В отношении жительницы села возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Жительницу села Уинское Пермского края будут судить за убийство снохи, совершенное 8 марта. В telegram-канале Следственного управления Следкома РФ по краю сообщается, что женщина задушила жену брата нательной цепочкой. «В вечернее время 8 марта 2024 года обвиняемая, находясь в доме в селе Уинское, в ходе ссоры задушила нательной цепочкой жену родного брата. В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшая скончалась на месте», — информирует ведомство. В СУ СК по Прикамью уточняют, что в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения В отношении жительницы села возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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