Пермячка задушила жену брата нательной цепочкой в Международный женский день

Жительницу села Уинское Пермского края будут судить за убийство снохи, совершенное 8 марта. В telegram-канале Следственного управления Следкома РФ по краю сообщается, что женщина задушила жену брата нательной цепочкой.
«В вечернее время 8 марта 2024 года обвиняемая, находясь в доме в селе Уинское, в ходе ссоры задушила нательной цепочкой жену родного брата. В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшая скончалась на месте», — информирует ведомство. В СУ СК по Прикамью уточняют, что в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения
В отношении жительницы села возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!