29 января 2025

В Озерске депутат сдал мандат ради поста вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Лучников переедет в кабинет вице-мэра
Андрей Лучников переедет в кабинет вице-мэра Фото:

Депутат горсобрания Озерска (Челябинская область) Андрей Лучников сложил полномочия в связи с переходом на должность вице-мэра. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Сергей Гергенрейдер.

«Сегодня депутат собрания депутатов Андрей Лучников сложил депутатские полномочия в связи с переходом на работу в администрации на должность заместителя главы Озерского городского округа. Андрей Дмитриевич на новой должности будет курировать вопросы городского хозяйства», — сообщил Гергенрейдер.

Лучникову 54 года. Из них 34 он трудился на градообразующем предприятии ПО «Маяк». Депутатом работал два созыва начиная с 2015 года.

Сергей Гергенрейдер перешел на работу в мэрию летом 2024 года так же из городского собрания депутатов. В нем он занимал штатную должность спикера. На посту мэра Гергенрейдер сменил ушедшего в досрочную отставку Евгения Щербакова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат горсобрания Озерска (Челябинская область) Андрей Лучников сложил полномочия в связи с переходом на должность вице-мэра. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Сергей Гергенрейдер. «Сегодня депутат собрания депутатов Андрей Лучников сложил депутатские полномочия в связи с переходом на работу в администрации на должность заместителя главы Озерского городского округа. Андрей Дмитриевич на новой должности будет курировать вопросы городского хозяйства», — сообщил Гергенрейдер. Лучникову 54 года. Из них 34 он трудился на градообразующем предприятии ПО «Маяк». Депутатом работал два созыва начиная с 2015 года. Сергей Гергенрейдер перешел на работу в мэрию летом 2024 года так же из городского собрания депутатов. В нем он занимал штатную должность спикера. На посту мэра Гергенрейдер сменил ушедшего в досрочную отставку Евгения Щербакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...