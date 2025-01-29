В Озерске депутат сдал мандат ради поста вице-мэра

Депутат горсобрания Озерска (Челябинская область) Андрей Лучников сложил полномочия в связи с переходом на должность вице-мэра. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Сергей Гергенрейдер.
«Сегодня депутат собрания депутатов Андрей Лучников сложил депутатские полномочия в связи с переходом на работу в администрации на должность заместителя главы Озерского городского округа. Андрей Дмитриевич на новой должности будет курировать вопросы городского хозяйства», — сообщил Гергенрейдер.
Лучникову 54 года. Из них 34 он трудился на градообразующем предприятии ПО «Маяк». Депутатом работал два созыва начиная с 2015 года.
Сергей Гергенрейдер перешел на работу в мэрию летом 2024 года так же из городского собрания депутатов. В нем он занимал штатную должность спикера. На посту мэра Гергенрейдер сменил ушедшего в досрочную отставку Евгения Щербакова.
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