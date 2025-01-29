В Саткинском районе хотят обанкротить завод с долгом в 84 миллиона рублей

В Саткинском районе (Челябинская область) пытаются обанкротить «Бакальский щебеночный завод». Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, заявление петербургской компании «Дорожно-производственное объединение» («ДПО») принято к производству.
«ООО „ДПО“ обратилось в суд с заявлением. Просит признать должника банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника», — отметили в суде.
Заявление в суд было подано 22 января. Заявитель просил включить в реестр требований кредиторов основной долг на сумму 84,55 млн рублей и судебные издержки. Заседание, на котором будет рассматриваться обоснованность заявления о банкротстве, назначили на 18 февраля.
Причиной для иска о банкротстве послужило другое решение суда, вынесенное в сентябре 2024 года. Бакальцы нарушили обязательства по возврату имущества, которое получили по договору безвозмездного ответственного хранения. Документ был заключен в августе 2021 года.
Суд установил, что ответчик не вернул истцу 117,978 тонны щебня. Его общая стоимость как раз и составила сумму претензий по иску о банкротстве. В судебном решении отмечено, что ответчик не имел права на реализацию данного имущества, так как это противоречит условиям договора хранения.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы не получены.
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