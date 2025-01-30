С челябинских работодателей сняли обязанность платить зарплату депутатам

Законодательное собрание Челябинской области сняло с работодателей обязанность платить зарплату депутатам за время, которое они потратили на исполнение депутатских полномочий. Соответствующие изменения в областной закон были приняты 30 января.
«Внести во второе предложение части 1 статьи 6 закона Челябинской области „О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления“ изменение, исключив из него слова „и средняя заработная плата“. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе.
В предыдущей версии закона говорилось, что на время осуществления депутатских полномочий за депутатом сохраняется место работы и должность, а также средняя зарплата. Теперь работодатель может не платить народному избраннику за дни, которые он потратил на заседания представительного органа, а также на прием избирателей. Как отметил на заседании заксобрания прокурор области Игорь Донгаузер, изменения приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством.
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