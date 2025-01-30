С челябинских работодателей сняли обязанность платить зарплату депутатам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заксобрание сняло с работодателей оплачивать время, проведенное депутатами на заседании
Заксобрание сняло с работодателей оплачивать время, проведенное депутатами на заседании Фото:

Законодательное собрание Челябинской области сняло с работодателей обязанность платить зарплату депутатам за время, которое они потратили на исполнение депутатских полномочий. Соответствующие изменения в областной закон были приняты 30 января.

«Внести во второе предложение части 1 статьи 6 закона Челябинской области „О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления“ изменение, исключив из него слова „и средняя заработная плата“. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе.

В предыдущей версии закона говорилось, что на время осуществления депутатских полномочий за депутатом сохраняется место работы и должность, а также средняя зарплата. Теперь работодатель может не платить народному избраннику за дни, которые он потратил на заседания представительного органа, а также на прием избирателей. Как отметил на заседании заксобрания прокурор области Игорь Донгаузер, изменения приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Законодательное собрание Челябинской области сняло с работодателей обязанность платить зарплату депутатам за время, которое они потратили на исполнение депутатских полномочий. Соответствующие изменения в областной закон были приняты 30 января. «Внести во второе предложение части 1 статьи 6 закона Челябинской области „О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления“ изменение, исключив из него слова „и средняя заработная плата“. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе. В предыдущей версии закона говорилось, что на время осуществления депутатских полномочий за депутатом сохраняется место работы и должность, а также средняя зарплата. Теперь работодатель может не платить народному избраннику за дни, которые он потратил на заседания представительного органа, а также на прием избирателей. Как отметил на заседании заксобрания прокурор области Игорь Донгаузер, изменения приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...