Врачи сургутского перинатального центра спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Ребенку пришлось провести экстренную эндоскопию, сложную операцию и переливание крови. Об этом в своем telegram-канале сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева.
«Девочка поступила в тяжелом состоянии из-за проглоченных магнитов, которые вызвали перфорацию желудка и кишечника. Путь к выздоровлению был непростым: экстренная эндоскопия, сложная операция, ушивание перфорации, реанимация и переливание крови. Наши врачи боролись за жизнь девочки день и ночь», — рассказала Белоцерковцева.
Ранее URA.RU сообщало о югорчанине, у которого в легком застряла рыбная кость. Пациент обратился за помощью не сразу, за пару дней кость проткнула пищевод и оказалась в грудной полости. Врачи сургутской травмбольницы выполнили открытую операцию, чтобы извлечь инородное тело.
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