Врачи ХМАО спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи день и ночь боролись за жизнь девочки, проглотившей магниты
Врачи день и ночь боролись за жизнь девочки, проглотившей магниты Фото:

Врачи сургутского перинатального центра спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Ребенку пришлось провести экстренную эндоскопию, сложную операцию и переливание крови. Об этом в своем telegram-канале сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева.

«Девочка поступила в тяжелом состоянии из-за проглоченных магнитов, которые вызвали перфорацию желудка и кишечника. Путь к выздоровлению был непростым: экстренная эндоскопия, сложная операция, ушивание перфорации, реанимация и переливание крови. Наши врачи боролись за жизнь девочки день и ночь», — рассказала Белоцерковцева.

Ранее URA.RU сообщало о югорчанине, у которого в легком застряла рыбная кость. Пациент обратился за помощью не сразу, за пару дней кость проткнула пищевод и оказалась в грудной полости. Врачи сургутской травмбольницы выполнили открытую операцию, чтобы извлечь инородное тело.

Проглотившую магниты девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии
Проглотившую магниты девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии
Фото:

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Врачи сургутского перинатального центра спасли жизнь девочке, проглотившей магниты. Ребенку пришлось провести экстренную эндоскопию, сложную операцию и переливание крови. Об этом в своем telegram-канале сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева. «Девочка поступила в тяжелом состоянии из-за проглоченных магнитов, которые вызвали перфорацию желудка и кишечника. Путь к выздоровлению был непростым: экстренная эндоскопия, сложная операция, ушивание перфорации, реанимация и переливание крови. Наши врачи боролись за жизнь девочки день и ночь», — рассказала Белоцерковцева. Ранее URA.RU сообщало о югорчанине, у которого в легком застряла рыбная кость. Пациент обратился за помощью не сразу, за пару дней кость проткнула пищевод и оказалась в грудной полости. Врачи сургутской травмбольницы выполнили открытую операцию, чтобы извлечь инородное тело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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