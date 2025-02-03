Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

В Азербайджане на границе с РФ начали антитеррористическую операцию, сообщили в МВД Республики. В девяти приграничных районах были созданы полицейские посты.
«В связи с предстоящими в течение недели операциями в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах в соответствующих местах созданы полицейские посты», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
В приграничье проходят комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, получившие условное название «Граница-Щит». Эти операции осуществляются в соответствии с договоренностью между главами министерств внутренних дел Азербайджана и РФ. Основной задачей операций является выполнение принятых решений по вопросам пограничного сотрудничества, обнаружение и нейтрализация членов организованных преступных группировок и террористических организаций.
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