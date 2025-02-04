04 февраля 2025

В неожиданном месте Екатеринбурга откроется новый музей

В Екатеринбурге откроется «Музей истории завода «Уралхиммаш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский завод химического машиностроения, Уралхиммаш. Екатеринбург, уралхиммаш, завод, цех, производство
Музей находится на заводе, поэтому просто так туда не пустят Фото:

В Екатеринбурге откроется обновленный «Музей истории завода „Уралхиммаш“». Но, чтобы попасть в него, придется подстраиваться: гостей ждут только в будние дни и по предварительной записи, потому что учреждение находится на территории предприятия, рассказали URA.RU в мэрии.

«Посетители смогут увидеть экспозиции истории становления завода: „Послевоенные заводские годы в пятилетках“, „Вклад завода в атомную промышленность“, „Соцгород Химмаш“ и многие другие. В залах музея размещены галерея творчества заводских художников, внушительный архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования», — пояснили в пресс-службе.

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В Екатеринбурге откроется обновленный «Музей истории завода „Уралхиммаш“». Но, чтобы попасть в него, придется подстраиваться: гостей ждут только в будние дни и по предварительной записи, потому что учреждение находится на территории предприятия, рассказали URA.RU в мэрии. «Посетители смогут увидеть экспозиции истории становления завода: „Послевоенные заводские годы в пятилетках“, „Вклад завода в атомную промышленность“, „Соцгород Химмаш“ и многие другие. В залах музея размещены галерея творчества заводских художников, внушительный архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования», — пояснили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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