В неожиданном месте Екатеринбурга откроется новый музей

В Екатеринбурге откроется «Музей истории завода «Уралхиммаш»

05 февраля 2025 в 11:35 Размер текста - 17 +

Музей находится на заводе, поэтому просто так туда не пустят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге откроется обновленный «Музей истории завода „Уралхиммаш“». Но, чтобы попасть в него, придется подстраиваться: гостей ждут только в будние дни и по предварительной записи, потому что учреждение находится на территории предприятия, рассказали URA.RU в мэрии. «Посетители смогут увидеть экспозиции истории становления завода: „Послевоенные заводские годы в пятилетках“, „Вклад завода в атомную промышленность“, „Соцгород Химмаш“ и многие другие. В залах музея размещены галерея творчества заводских художников, внушительный архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования», — пояснили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге откроется обновленный «Музей истории завода „Уралхиммаш“». Но, чтобы попасть в него, придется подстраиваться: гостей ждут только в будние дни и по предварительной записи, потому что учреждение находится на территории предприятия, рассказали URA.RU в мэрии. «Посетители смогут увидеть экспозиции истории становления завода: „Послевоенные заводские годы в пятилетках“, „Вклад завода в атомную промышленность“, „Соцгород Химмаш“ и многие другие. В залах музея размещены галерея творчества заводских художников, внушительный архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования», — пояснили в пресс-службе.