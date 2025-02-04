В неожиданном месте Екатеринбурга откроется новый музей

В Екатеринбурге откроется обновленный «Музей истории завода „Уралхиммаш“». Но, чтобы попасть в него, придется подстраиваться: гостей ждут только в будние дни и по предварительной записи, потому что учреждение находится на территории предприятия, рассказали URA.RU в мэрии.
«Посетители смогут увидеть экспозиции истории становления завода: „Послевоенные заводские годы в пятилетках“, „Вклад завода в атомную промышленность“, „Соцгород Химмаш“ и многие другие. В залах музея размещены галерея творчества заводских художников, внушительный архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования», — пояснили в пресс-службе.
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