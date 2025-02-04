В Екатеринбурге изменили схему метро. Фото

В метро Екатеринбурга убрали схемы с перспективными линиями

05 февраля 2025 в 11:52 Размер текста - 17 +

В вагонах метро меняют старые карты на обновленные Фото: Анна Майорова © URA.RU В метро Екатеринбурга убрали карты со второй и третьей ветками, а также перспективными станциями, которые планируют проложить. Вместо них развесили новые карты с одной линией. Снимок новой схемы разлетелся по telegram-каналам. «В вагонах метро начали обновлять схемы. Теперь будет только одна действующая линия метрополитена», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Дизайн карты изменили на привычный, который можно встретить в навигации по метро. Помимо этого, на схеме обновили обозначения железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов. Добавлена остановка автобусов до аэропорта Кольцово, «МТС Live Холл» и «Екатеринбург-ЭКСПО». Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году. Так теперь выглядит новая схема метро telegram-канал «Подземка Екатеринбурга» Фото: Старая схема подземки Фото: сайт метро Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В метро Екатеринбурга убрали карты со второй и третьей ветками, а также перспективными станциями, которые планируют проложить. Вместо них развесили новые карты с одной линией. Снимок новой схемы разлетелся по telegram-каналам. «В вагонах метро начали обновлять схемы. Теперь будет только одна действующая линия метрополитена», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Дизайн карты изменили на привычный, который можно встретить в навигации по метро. Помимо этого, на схеме обновили обозначения железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов. Добавлена остановка автобусов до аэропорта Кольцово, «МТС Live Холл» и «Екатеринбург-ЭКСПО». Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году.