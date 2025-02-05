В Екатеринбурге ищут онкологов на зарплату в сотни тысяч рублей. Скрин

05 февраля 2025 в 12:36 Размер текста - 17 +

Онкологам в частных клиниках готовы платить до 350 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге врачам-онкологам готовы платить сотни тысяч рублей. Самую высокую зарплату обещают в одной из частных клиник в Чкаловском районе — до 350 тысяч рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. При этом в госучреждениях таким специалистам тоже обещают высокую зарплату. «В обязанности входят консультация пациентов и диагностика новообразований кожи, назначение лечения. Выполнение процедур по лазерному удалению, осуществление послеоперационного наблюдения, ведение медицинской документации и отчетности», — говорится в объявлении. За зарплату в 200-350 тысяч рублей врачу нужно будет удалять родинки, папилломы, бородавки и другие новообразования. От кандидата требуют высшее медобразование в области дерматологии или онкологии, действующий сертификат, опыт от трех лет и знание современных технологий и методик удаления новообразований. Судя по числу вакансий, клиника, которая находится около ТЦ «Мегаполис», ищет два таких специалиста. Онкологов ищут и госучреждения. Например, в горбольницы №№1, 2, 3 ищут специалистов, которые будут выявлять рак, назначать и контролировать лечение за зарплату от 90 тысяч рублей. В ЦГБ №20 могут платить от 130 тысяч рублей — там нужно вести пациентов, которые проходят химиотерапию, и назначать обследования. От кандидатов тоже требуют профильное образование и сертификат, однако в вакансиях указано, что откликаться можно и без опыта. Самую высокую зарплату предлагают в частной клинике в Чкаловском районе Фото: объявления на сайте hh.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге врачам-онкологам готовы платить сотни тысяч рублей. Самую высокую зарплату обещают в одной из частных клиник в Чкаловском районе — до 350 тысяч рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. При этом в госучреждениях таким специалистам тоже обещают высокую зарплату. «В обязанности входят консультация пациентов и диагностика новообразований кожи, назначение лечения. Выполнение процедур по лазерному удалению, осуществление послеоперационного наблюдения, ведение медицинской документации и отчетности», — говорится в объявлении. За зарплату в 200-350 тысяч рублей врачу нужно будет удалять родинки, папилломы, бородавки и другие новообразования. От кандидата требуют высшее медобразование в области дерматологии или онкологии, действующий сертификат, опыт от трех лет и знание современных технологий и методик удаления новообразований. Судя по числу вакансий, клиника, которая находится около ТЦ «Мегаполис», ищет два таких специалиста. Онкологов ищут и госучреждения. Например, в горбольницы №№1, 2, 3 ищут специалистов, которые будут выявлять рак, назначать и контролировать лечение за зарплату от 90 тысяч рублей. В ЦГБ №20 могут платить от 130 тысяч рублей — там нужно вести пациентов, которые проходят химиотерапию, и назначать обследования. От кандидатов тоже требуют профильное образование и сертификат, однако в вакансиях указано, что откликаться можно и без опыта.