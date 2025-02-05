В Екатеринбурге ищут онкологов на зарплату в сотни тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач-онколог Брунштейн Марьяна. Онкологический диспансер. Курган
Онкологам в частных клиниках готовы платить до 350 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге врачам-онкологам готовы платить сотни тысяч рублей. Самую высокую зарплату обещают в одной из частных клиник в Чкаловском районе — до 350 тысяч рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. При этом в госучреждениях таким специалистам тоже обещают высокую зарплату.

«В обязанности входят консультация пациентов и диагностика новообразований кожи, назначение лечения. Выполнение процедур по лазерному удалению, осуществление послеоперационного наблюдения, ведение медицинской документации и отчетности», — говорится в объявлении. За зарплату в 200-350 тысяч рублей врачу нужно будет удалять родинки, папилломы, бородавки и другие новообразования.

От кандидата требуют высшее медобразование в области дерматологии или онкологии, действующий сертификат, опыт от трех лет и знание современных технологий и методик удаления новообразований. Судя по числу вакансий, клиника, которая находится около ТЦ «Мегаполис», ищет два таких специалиста.

Онкологов ищут и госучреждения. Например, в горбольницы №№1, 2, 3 ищут специалистов, которые будут выявлять рак, назначать и контролировать лечение за зарплату от 90 тысяч рублей. В ЦГБ №20 могут платить от 130 тысяч рублей — там нужно вести пациентов, которые проходят химиотерапию, и назначать обследования. От кандидатов тоже требуют профильное образование и сертификат, однако в вакансиях указано, что откликаться можно и без опыта.

Самую высокую зарплату предлагают в частной клинике в Чкаловском районе
Самую высокую зарплату предлагают в частной клинике в Чкаловском районе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге врачам-онкологам готовы платить сотни тысяч рублей. Самую высокую зарплату обещают в одной из частных клиник в Чкаловском районе — до 350 тысяч рублей, следует из объявлений на сайте hh.ru. При этом в госучреждениях таким специалистам тоже обещают высокую зарплату. «В обязанности входят консультация пациентов и диагностика новообразований кожи, назначение лечения. Выполнение процедур по лазерному удалению, осуществление послеоперационного наблюдения, ведение медицинской документации и отчетности», — говорится в объявлении. За зарплату в 200-350 тысяч рублей врачу нужно будет удалять родинки, папилломы, бородавки и другие новообразования. От кандидата требуют высшее медобразование в области дерматологии или онкологии, действующий сертификат, опыт от трех лет и знание современных технологий и методик удаления новообразований. Судя по числу вакансий, клиника, которая находится около ТЦ «Мегаполис», ищет два таких специалиста. Онкологов ищут и госучреждения. Например, в горбольницы №№1, 2, 3 ищут специалистов, которые будут выявлять рак, назначать и контролировать лечение за зарплату от 90 тысяч рублей. В ЦГБ №20 могут платить от 130 тысяч рублей — там нужно вести пациентов, которые проходят химиотерапию, и назначать обследования. От кандидатов тоже требуют профильное образование и сертификат, однако в вакансиях указано, что откликаться можно и без опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...