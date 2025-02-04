В аэропорту Кольцово отменили два рейса в курортные города Анталью (Турция) и Шарм-эль-Шейха (Египет). Оба борта должны были вылететь 6 февраля, информирует онлайн-табло авиагавани.
Вылет самолета Airbus-321Neo рейса 2S-126 перевозчика Southwind Airlines должен был вылететь 6 февраля в 02:05 из Екатеринбурга и прибыть в Анталью в 05:00 по местному времени, однако его отменили. Еще один борт, Airbus-321 авиакомпании AlMasria (рейс UJ-172) в Шарм-эль-Шейх, запланированный на ту же дату в 03:50 с прибытием в 06:10 по местному времени, также был отменен.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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