04 февраля 2025

В аэропорту Кольцово отменили рейсы на заграничные курорты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кольцово отменили вылет пары самолетов на ночь 6 февраля
В Кольцово отменили вылет пары самолетов на ночь 6 февраля Фото:

В аэропорту Кольцово отменили два рейса в курортные города Анталью (Турция) и Шарм-эль-Шейха (Египет). Оба борта должны были вылететь 6 февраля, информирует онлайн-табло авиагавани.

Вылет самолета Airbus-321Neo рейса 2S-126 перевозчика Southwind Airlines должен был вылететь 6 февраля в 02:05 из Екатеринбурга и прибыть в Анталью в 05:00 по местному времени, однако его отменили. Еще один борт, Airbus-321 авиакомпании AlMasria (рейс UJ-172) в Шарм-эль-Шейх, запланированный на ту же дату в 03:50 с прибытием в 06:10 по местному времени, также был отменен.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ситуация с рейсом до Антальи на момент публикации
Ситуация с рейсом до Антальи на момент публикации
Фото:
Из Кольцово отменили два рейса на 6 февраля
Из Кольцово отменили два рейса на 6 февраля
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В аэропорту Кольцово отменили два рейса в курортные города Анталью (Турция) и Шарм-эль-Шейха (Египет). Оба борта должны были вылететь 6 февраля, информирует онлайн-табло авиагавани. Вылет самолета Airbus-321Neo рейса 2S-126 перевозчика Southwind Airlines должен был вылететь 6 февраля в 02:05 из Екатеринбурга и прибыть в Анталью в 05:00 по местному времени, однако его отменили. Еще один борт, Airbus-321 авиакомпании AlMasria (рейс UJ-172) в Шарм-эль-Шейх, запланированный на ту же дату в 03:50 с прибытием в 06:10 по местному времени, также был отменен. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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