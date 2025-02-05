Туман накроет Свердловскую область на несколько дней

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Туман и грязь. Екатеринбург, бц высоцкий, туман
Вместе с туманом в регион придет изморозь Фото:

Свердловскую область затянет туманом в период с 6 по 10 февраля. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра в своем.telegram-канале.

«6-10 февраля в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, изморозь», — говорится в посте. Ветер будет неустойчивым, его скорость составит от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -10 до -15 градусов, однако в горных районах и низинах ожидается понижение до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Самые холодные ночные температуры прогнозируются на севере области, где они могут достигать -25 градусов.

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Свердловскую область затянет туманом в период с 6 по 10 февраля. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра в своем.telegram-канале. «6-10 февраля в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, изморозь», — говорится в посте. Ветер будет неустойчивым, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -10 до -15 градусов, однако в горных районах и низинах ожидается понижение до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Самые холодные ночные температуры прогнозируются на севере области, где они могут достигать -25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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