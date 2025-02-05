Туман накроет Свердловскую область на несколько дней

05 февраля 2025 в 14:09 Размер текста - 17 +

Вместе с туманом в регион придет изморозь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловскую область затянет туманом в период с 6 по 10 февраля. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра в своем.telegram-канале. «6-10 февраля в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, изморозь», — говорится в посте. Ветер будет неустойчивым, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -10 до -15 градусов, однако в горных районах и низинах ожидается понижение до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Самые холодные ночные температуры прогнозируются на севере области, где они могут достигать -25 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловскую область затянет туманом в период с 6 по 10 февраля. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра в своем.telegram-канале. «6-10 февраля в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, изморозь», — говорится в посте. Ветер будет неустойчивым, его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -10 до -15 градусов, однако в горных районах и низинах ожидается понижение до -23 градусов. Днем столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Самые холодные ночные температуры прогнозируются на севере области, где они могут достигать -25 градусов.