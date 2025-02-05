«Подвел один из партнеров»: популярный в Екатеринбурге фестиваль рискует влезть в долги

Бюджет фестиваля «Не темно» в Екатеринбурге оказался в дефиците из-за партнера

05 февраля 2025 в 13:02 Размер текста - 17 +

Бюджет фестиваля в 2025 году составил около 2 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Один из партнеров подвел организаторов фестиваля светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге. По словам куратора Евгении Никитиной, ситуация с финансированием может выйти из-под контроля, и команде, возможно, придется брать кредит, чтобы избежать долгов. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС. «В основном финансирование — это спонсорства и частные пожертвования. Бюджет фестиваля [в этом году] около 2 млн рублей — это без тряпочек, гвоздиков и так далее. Понятно, что он еще увеличивается за счет расходов, например, на такси для художников. Да, это большой бюджет, но в этом году он в серьезном дефиците: нас, похоже, что подвел один из партнеров. Будем отдавать после фестиваля. Ситуация сейчас на грани того, что надо брать личный кредит», — призналась Никитина. В 2024 году организаторы «Не темно» из-за финансирования не смогли привезти азиатских художников. Несмотря на это, фестиваль с темой «Азия и мы» состоялся. В этом году световые инсталляции с отсылкой к звездам появятся в природном парке и на паркинге ТРЦ «Радуга Парк». Мероприятие пройдет 15 и 16 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из партнеров подвел организаторов фестиваля светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге. По словам куратора Евгении Никитиной, ситуация с финансированием может выйти из-под контроля, и команде, возможно, придется брать кредит, чтобы избежать долгов. Об этом она заявила на пресс-конференции в ТАСС. «В основном финансирование — это спонсорства и частные пожертвования. Бюджет фестиваля [в этом году] около 2 млн рублей — это без тряпочек, гвоздиков и так далее. Понятно, что он еще увеличивается за счет расходов, например, на такси для художников. Да, это большой бюджет, но в этом году он в серьезном дефиците: нас, похоже, что подвел один из партнеров. Будем отдавать после фестиваля. Ситуация сейчас на грани того, что надо брать личный кредит», — призналась Никитина. В 2024 году организаторы «Не темно» из-за финансирования не смогли привезти азиатских художников. Несмотря на это, фестиваль с темой «Азия и мы» состоялся. В этом году световые инсталляции с отсылкой к звездам появятся в природном парке и на паркинге ТРЦ «Радуга Парк». Мероприятие пройдет 15 и 16 февраля.