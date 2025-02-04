Метеорит нашли в лесу (архивное фото)
В Екатеринбурге на продажу выставили якобы метеорит стоимостью один миллион рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».
«Найден в уральских лесах», — написал продавец в описании объявления. По его словам, камень неизвестного происхождения содержит металлы и магнитится, для наглядности сверху даже положили магнит.
Кроме метеорита за миллион на сайте есть еще несколько объявлений, в которых продают якобы метеориты. Их стоимость варьируется: от ста рублей до 59 тысяч рублей.
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