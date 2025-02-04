04 февраля 2025

В Екатеринбурге за миллион продают загадочный камень из космоса. Скрин

В Екатеринбурге продают метеорит за миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорит нашли в лесу (архивное фото)
Метеорит нашли в лесу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили якобы метеорит стоимостью один миллион рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

«Найден в уральских лесах», — написал продавец в описании объявления. По его словам, камень неизвестного происхождения содержит металлы и магнитится, для наглядности сверху даже положили магнит. 

Кроме метеорита за миллион на сайте есть еще несколько объявлений, в которых продают якобы метеориты. Их стоимость варьируется: от ста рублей до 59 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге на продажу выставили якобы метеорит стоимостью один миллион рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Найден в уральских лесах», — написал продавец в описании объявления. По его словам, камень неизвестного происхождения содержит металлы и магнитится, для наглядности сверху даже положили магнит.  Кроме метеорита за миллион на сайте есть еще несколько объявлений, в которых продают якобы метеориты. Их стоимость варьируется: от ста рублей до 59 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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