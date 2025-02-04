04 февраля 2025

«Заново учусь ходить»: как живет пассажирка рухнувшего под Первоуральском вертолета

Пассажирке упавшего под Первоуральском вертолета проведут третью операцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, нижний тагил, вертолет мчс
Вертолет рухнул 12 июня 2024 года (архивное фото) Фото:

Пассажирке рухнувшего под Первоуральском (Свердловская область) вертолета Эльнаре Дворниковой проведут третью операцию. Сейчас она восстанавливается и передвигается с помощью опоры, рассказала URA.RU сама пострадавшая.

«Я заново учусь ходить, уже потихоньку начинаю. Но все с большим трудом, со слезами, с упорством. <…> Мне предстоит еще одна операция по укреплению позвонка, который не хочет срастаться», — поделилась Эльнара, добавив, что домой к ней приезжает реабилитолог. По прогнозам врачей, женщина может начать передвигаться без опор летом, однако это будет зависеть от результатов третьей операции.

У Эльнары есть свой бизнес, который сильно пострадал, — мужское ателье. «Пока все клиенты ждут моего возвращения. <…> Бизнес требует моей полной вовлеченности. Конечно, клиенты хотят со мной лично коммуницировать, видеть мой взгляд на одежду», — поделилась женщина. После крушения вертолета Дворниковой придется отказаться от некоторых увлечений. «Если раньше я ездила на мотоцикле и на различных экстремальных видах транспорта, то сейчас, естественно, об этом не будет и речи», — сказала она.

Про момент падения вертолета Эльнара ничего не помнит. «Сыну на следующий день исполнялось 10 лет, а я была в коме. Не помню, как ездила и покупала ему подарки. Я просто очнулась в больнице», — вспомнила пострадавшая. По ее словам, полетать на вертолете ее спонтанно пригласили друзья. «Это был не коммерческий полет, никто не платил деньги», — отметила она.

Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут
Сейчас Эльнара Дворникова реабилитируется, но ее ждет третья операция — на позвоночнике
Фото:

С Игорем Чистовским, который в тот день управлял вертолетом Robinson, Дворникова поддерживает общение. «Мы с ним поддерживаем связь. Я надеюсь на человечный исход: что мы сможем без уголовных дел выйти на мировое соглашение», — рассказала женщина.

Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня 2024-го. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». На борту находились два человека. Пилот находился в состоянии средней тяжести. Пассажирка — в крайне тяжелом. Чистовского выписали из больницы еще 15 июля, после крушения у него могла быть частичная амнезия.

По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Следствие продолжается. Источник URA.RU после крушения полагал, что у вертолета могло заклинить редуктор, поэтому винты перестали крутиться. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Пассажирке рухнувшего под Первоуральском (Свердловская область) вертолета Эльнаре Дворниковой проведут третью операцию. Сейчас она восстанавливается и передвигается с помощью опоры, рассказала URA.RU сама пострадавшая. «Я заново учусь ходить, уже потихоньку начинаю. Но все с большим трудом, со слезами, с упорством. <…> Мне предстоит еще одна операция по укреплению позвонка, который не хочет срастаться», — поделилась Эльнара, добавив, что домой к ней приезжает реабилитолог. По прогнозам врачей, женщина может начать передвигаться без опор летом, однако это будет зависеть от результатов третьей операции. У Эльнары есть свой бизнес, который сильно пострадал, — мужское ателье. «Пока все клиенты ждут моего возвращения. <…> Бизнес требует моей полной вовлеченности. Конечно, клиенты хотят со мной лично коммуницировать, видеть мой взгляд на одежду», — поделилась женщина. После крушения вертолета Дворниковой придется отказаться от некоторых увлечений. «Если раньше я ездила на мотоцикле и на различных экстремальных видах транспорта, то сейчас, естественно, об этом не будет и речи», — сказала она. Про момент падения вертолета Эльнара ничего не помнит. «Сыну на следующий день исполнялось 10 лет, а я была в коме. Не помню, как ездила и покупала ему подарки. Я просто очнулась в больнице», — вспомнила пострадавшая. По ее словам, полетать на вертолете ее спонтанно пригласили друзья. «Это был не коммерческий полет, никто не платил деньги», — отметила она. С Игорем Чистовским, который в тот день управлял вертолетом Robinson, Дворникова поддерживает общение. «Мы с ним поддерживаем связь. Я надеюсь на человечный исход: что мы сможем без уголовных дел выйти на мировое соглашение», — рассказала женщина. Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня 2024-го. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». На борту находились два человека. Пилот находился в состоянии средней тяжести. Пассажирка — в крайне тяжелом. Чистовского выписали из больницы еще 15 июля, после крушения у него могла быть частичная амнезия. По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Следствие продолжается. Источник URA.RU после крушения полагал, что у вертолета могло заклинить редуктор, поэтому винты перестали крутиться. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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