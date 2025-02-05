Впервые стволовые клетки свердловчанки доставили авиарейсом в Санкт-Петербург. Фото

Стволовые клетки свердловчанки спасли пациента с лейкозом в Санкт-Петербурге

05 февраля 2025 в 12:37 Размер текста - 17 +

Забор гемопоэтических стволовых клеток у донора занял 8 часов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Впервые специалисты отделения трансфузиологии ОДКБ в Екатеринбурге заготовили стволовые клетки из периферической крови донора для пациента с лейкозом. Биоматериал был отправлен ночным рейсом в Санкт-Петербург, где утром врачи федерального центра успешно провели операцию и спасли пациента. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В августе 2024 года в отделение трансфузиологии Областной детской клинической больницы поступил запрос на подготовку материала для лечения 47-летнего пациента из Санкт-Петербурга. Специалисты связались с донором, который дал согласие, прошел обследование и начал подготовку к процедуре. В течение двух недель донор находился под наблюдением врачей и принимал препарат для увеличения количества стволовых клеток в крови. Затем забор клеток был проведен за 8 часов. Стволовые клетки из его крови собрали в резервуар и ночным авиарейсом отправили в Северную столицу. Утром с их помощью врачи федерального центра спасли человека», — отметили в ДИПе. Согласно международной практике и этическим нормам, донор и реципиент, которые не являются родственниками, не могут находиться в одной больнице. «Личность реципиента остается засекреченной: врачам известны лишь его возраст, вес, рост и диагноз, но не место жительства или паспортные данные», — подчеркнула заведующая отделением трансфузиологии ОДКБ Вера Дьяченко. Пациент сейчас дома под наблюдением врачей, клетки прижились, состояние стабильное, ремиссия сохраняется. Донор чувствует себя хорошо. С ноября 2023 года в отделении трансфузиологии Областной детской клинической больницы начали проводить сбор стволовых клеток периферической крови от родственных доноров для трансплантаций. Кроме того, больница более двух лет сотрудничает с Федеральным регистром доноров костного мозга, ведя регистрацию добровольцев, типирование образцов и пересадки костного мозга от неродственных доноров. В 2024 году медики провели забор клеток у трех доноров из Федерального регистра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые специалисты отделения трансфузиологии ОДКБ в Екатеринбурге заготовили стволовые клетки из периферической крови донора для пациента с лейкозом. Биоматериал был отправлен ночным рейсом в Санкт-Петербург, где утром врачи федерального центра успешно провели операцию и спасли пациента. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В августе 2024 года в отделение трансфузиологии Областной детской клинической больницы поступил запрос на подготовку материала для лечения 47-летнего пациента из Санкт-Петербурга. Специалисты связались с донором, который дал согласие, прошел обследование и начал подготовку к процедуре. В течение двух недель донор находился под наблюдением врачей и принимал препарат для увеличения количества стволовых клеток в крови. Затем забор клеток был проведен за 8 часов. Стволовые клетки из его крови собрали в резервуар и ночным авиарейсом отправили в Северную столицу. Утром с их помощью врачи федерального центра спасли человека», — отметили в ДИПе. Согласно международной практике и этическим нормам, донор и реципиент, которые не являются родственниками, не могут находиться в одной больнице. «Личность реципиента остается засекреченной: врачам известны лишь его возраст, вес, рост и диагноз, но не место жительства или паспортные данные», — подчеркнула заведующая отделением трансфузиологии ОДКБ Вера Дьяченко. Пациент сейчас дома под наблюдением врачей, клетки прижились, состояние стабильное, ремиссия сохраняется. Донор чувствует себя хорошо. С ноября 2023 года в отделении трансфузиологии Областной детской клинической больницы начали проводить сбор стволовых клеток периферической крови от родственных доноров для трансплантаций. Кроме того, больница более двух лет сотрудничает с Федеральным регистром доноров костного мозга, ведя регистрацию добровольцев, типирование образцов и пересадки костного мозга от неродственных доноров. В 2024 году медики провели забор клеток у трех доноров из Федерального регистра.