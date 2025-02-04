Однокомнатные квартиры на вторичном рынке по самым низким ценам продают в Березовском (в среднем 3,1 миллиона рублей). Аналитику цен в пригороде Екатеринбурга для URA.RU подготовили в сервисе «Циан».
Средняя стоимость однокомнатных квартир в муниципалитетах-спутниках варьируется от 3,1 до 4 миллионов рублей. Самые дорогие варианты — в Верхней Пышме. Там же наиболее высокие цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры — в среднем 5,5 и 6,8 млн соответственно.
А самые дешевые «двушки» и «трешки» продают в Березовском. Цены на них составляют 3,6 миллиона рублей и 4,5 миллиона рублей соответственно.
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