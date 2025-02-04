04 февраля 2025

Где в пригороде Екатеринбурга продают самые дешевые «однушки». Фото

В городах-спутниках Екатеринбурга продают квартиры дешевле четырех миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дорогие «двушки» в пригороде продают в Верхней Пышме
Самые дорогие «двушки» в пригороде продают в Верхней Пышме Фото:

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке по самым низким ценам продают в Березовском (в среднем 3,1 миллиона рублей). Аналитику цен в пригороде Екатеринбурга для URA.RU подготовили в сервисе «Циан». 

Средняя стоимость однокомнатных квартир в муниципалитетах-спутниках варьируется от 3,1 до 4 миллионов рублей. Самые дорогие варианты — в Верхней Пышме. Там же наиболее высокие цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры — в среднем 5,5 и 6,8 млн соответственно. 

А самые дешевые «двушки» и «трешки» продают в Березовском. Цены на них составляют 3,6 миллиона рублей и 4,5 миллиона рублей соответственно. 

Самые дорогие «трешки» продают в Верхней Пышме
Самые дорогие «трешки» продают в Верхней Пышме
Фото:

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Однокомнатные квартиры на вторичном рынке по самым низким ценам продают в Березовском (в среднем 3,1 миллиона рублей). Аналитику цен в пригороде Екатеринбурга для URA.RU подготовили в сервисе «Циан».  Средняя стоимость однокомнатных квартир в муниципалитетах-спутниках варьируется от 3,1 до 4 миллионов рублей. Самые дорогие варианты — в Верхней Пышме. Там же наиболее высокие цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры — в среднем 5,5 и 6,8 млн соответственно.  А самые дешевые «двушки» и «трешки» продают в Березовском. Цены на них составляют 3,6 миллиона рублей и 4,5 миллиона рублей соответственно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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