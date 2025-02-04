04 февраля 2025

Екатеринбуржцы жалуются на регулярные потопы из-за прорывов труб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы новостройки обратились в прокуратуру (архивное фото)
Жильцы новостройки обратились в прокуратуру (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители новостройки на бульваре Петра Кожемяко, 18 (микрорайон Широкая Речка) пожаловались на прорывы труб. По словам жильцов, их квартиры и подъезды регулярно затапливает.

«Мы устали от потопов и испорченного имущества и вынуждены обратиться в прокуратуру», — передает слова жителей telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы говорят, что их жалобы игнорируются, и никто не принимает мер по решению проблемы.

На видео виден затопленный пол одного из подъездов. Судя по кадрам, вода хлещет из стены.

Корреспондент URA.RU обратился в свердловскую прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге жители новостройки на бульваре Петра Кожемяко, 18 (микрорайон Широкая Речка) пожаловались на прорывы труб. По словам жильцов, их квартиры и подъезды регулярно затапливает. «Мы устали от потопов и испорченного имущества и вынуждены обратиться в прокуратуру», — передает слова жителей telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы говорят, что их жалобы игнорируются, и никто не принимает мер по решению проблемы. На видео виден затопленный пол одного из подъездов. Судя по кадрам, вода хлещет из стены. Корреспондент URA.RU обратился в свердловскую прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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