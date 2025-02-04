В Екатеринбурге жители новостройки на бульваре Петра Кожемяко, 18 (микрорайон Широкая Речка) пожаловались на прорывы труб. По словам жильцов, их квартиры и подъезды регулярно затапливает.
«Мы устали от потопов и испорченного имущества и вынуждены обратиться в прокуратуру», — передает слова жителей telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Екатеринбуржцы говорят, что их жалобы игнорируются, и никто не принимает мер по решению проблемы.
На видео виден затопленный пол одного из подъездов. Судя по кадрам, вода хлещет из стены.
Корреспондент URA.RU обратился в свердловскую прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.
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