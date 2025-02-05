В Свердловской области подскочили цены на новые авто

В Свердловской области новые авто подорожали на 2,2% в январе
© Служба новостей «URA.RU»
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Модель Tank 500 подорожала на 7,3%
Модель Tank 500 подорожала на 7,3% Фото:

В Свердловской области стоимость новых автомобилей выросла на 2,2% в январе. Данными с URA.RU поделились в «Авто.ру».

«К концу января в Свердловской области показатель средней стоимости достиг 2,66 миллиона рублей, что на 2,2% выше декабрьских значений», — поясняют аналитики. Наиболее подорожавшей моделью стала Tank 500, в среднем стоимость авто составила 7,49 миллиона рублей (+7,3%). 

Следом в списке: Chery Tiggo 7 Pro Max со средней ценой в 3,02 миллиона рублей (+7%), УАЗ Patriot — 1,99 миллиона рублей (+5,7%), Москвич 6 подорожал на 5,1% — до 2,38 миллиона рублей. Также в топ-5 вошла Lada Niva Legend, средняя стоимость выросла на 4,4% — до 1,13 миллиона рублей.

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В Свердловской области стоимость новых автомобилей выросла на 2,2% в январе. Данными с URA.RU поделились в «Авто.ру». «К концу января в Свердловской области показатель средней стоимости достиг 2,66 миллиона рублей, что на 2,2% выше декабрьских значений», — поясняют аналитики. Наиболее подорожавшей моделью стала Tank 500, в среднем стоимость авто составила 7,49 миллиона рублей (+7,3%).  Следом в списке: Chery Tiggo 7 Pro Max со средней ценой в 3,02 миллиона рублей (+7%), УАЗ Patriot — 1,99 миллиона рублей (+5,7%), Москвич 6 подорожал на 5,1% — до 2,38 миллиона рублей. Также в топ-5 вошла Lada Niva Legend, средняя стоимость выросла на 4,4% — до 1,13 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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