Борца со свердловскими бандами посадили на семь лет. Фото

В Екатеринбурге приговорили к колонии экс-следователя Макерову

05 февраля 2025 в 14:13 Размер текста - 17 +

Юлию Макерову обвинили в коррупции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-сотрудницу свердловской полиции Юлию Макерову, которая считалась одним из лучших борцов с организованной преступностью. Свою вину Макерова отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Макерову виновной и приговорить к лишению свободы на семь лет и четыре месяца в колонии общего режима. Назначить ей штраф в размере 800 тысяч рублей», — огласила судья. Кроме того, Макерову лишили звания капитана юстиции. На суде она выглядела испуганной, перед оглашением спрашивала у сотрудников суда и журналистов, кто они такие. И попросила не фотографировать ее. Новость по теме Лучшего борца со свердловскими бандами потребовали посадить на восемь лет Бывший следователь Макерова попала под уголовное дело в 2021-м. По версии следствия, она передала копии материалов уголовного дела одному из потерпевших от бандитов. В обмен на это мужчина отремонтировал ей Kia Rio. Ремонт вышел в более 200 тысяч рублей. Так, Макеровой вменили взятку и уволили из системы МВД. Сама она считает, что ее преследование связано с делом банды братьев-сутенеров Колосовых, которое она успешно расследовала. Макерову называют одним из лучших борцов с бандами. Сначала она раскрывала дела по группировкам Каменска-Уральского, а затем и столицы Урала. К примеру, она отправила за решетку ОПГ мигрантов с овощебазы, которые заманивали жертв с помощью красивой девушки, а потом грабили и пытали. Также она остановила банду аферистов, которая работала по схеме «Мама, я попал в ДТП». Поддержать Юлию в суд пришла дочь Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-сотрудницу свердловской полиции Юлию Макерову, которая считалась одним из лучших борцов с организованной преступностью. Свою вину Макерова отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Макерову виновной и приговорить к лишению свободы на семь лет и четыре месяца в колонии общего режима. Назначить ей штраф в размере 800 тысяч рублей», — огласила судья. Кроме того, Макерову лишили звания капитана юстиции. На суде она выглядела испуганной, перед оглашением спрашивала у сотрудников суда и журналистов, кто они такие. И попросила не фотографировать ее. Бывший следователь Макерова попала под уголовное дело в 2021-м. По версии следствия, она передала копии материалов уголовного дела одному из потерпевших от бандитов. В обмен на это мужчина отремонтировал ей Kia Rio. Ремонт вышел в более 200 тысяч рублей. Так, Макеровой вменили взятку и уволили из системы МВД. Сама она считает, что ее преследование связано с делом банды братьев-сутенеров Колосовых, которое она успешно расследовала. Макерову называют одним из лучших борцов с бандами. Сначала она раскрывала дела по группировкам Каменска-Уральского, а затем и столицы Урала. К примеру, она отправила за решетку ОПГ мигрантов с овощебазы, которые заманивали жертв с помощью красивой девушки, а потом грабили и пытали. Также она остановила банду аферистов, которая работала по схеме «Мама, я попал в ДТП».