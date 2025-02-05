Борца со свердловскими бандами посадили на семь лет. Фото

В Екатеринбурге приговорили к колонии экс-следователя Макерову
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, женщина, полиция, мужчина
Юлию Макерову обвинили в коррупции Фото:

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-сотрудницу свердловской полиции Юлию Макерову, которая считалась одним из лучших борцов с организованной преступностью. Свою вину Макерова отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать Макерову виновной и приговорить к лишению свободы на семь лет и четыре месяца в колонии общего режима. Назначить ей штраф в размере 800 тысяч рублей», — огласила судья.

Кроме того, Макерову лишили звания капитана юстиции. На суде она выглядела испуганной, перед оглашением спрашивала у сотрудников суда и журналистов, кто они такие. И попросила не фотографировать ее.

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Бывший следователь Макерова попала под уголовное дело в 2021-м. По версии следствия, она передала копии материалов уголовного дела одному из потерпевших от бандитов. В обмен на это мужчина отремонтировал ей Kia Rio. Ремонт вышел в более 200 тысяч рублей. Так, Макеровой вменили взятку и уволили из системы МВД. Сама она считает, что ее преследование связано с делом банды братьев-сутенеров Колосовых, которое она успешно расследовала.

Макерову называют одним из лучших борцов с бандами. Сначала она раскрывала дела по группировкам Каменска-Уральского, а затем и столицы Урала. К примеру, она отправила за решетку ОПГ мигрантов с овощебазы, которые заманивали жертв с помощью красивой девушки, а потом грабили и пытали. Также она остановила банду аферистов, которая работала по схеме «Мама, я попал в ДТП».

Поддержать Юлию в суд пришла дочь
Поддержать Юлию в суд пришла дочь
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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-сотрудницу свердловской полиции Юлию Макерову, которая считалась одним из лучших борцов с организованной преступностью. Свою вину Макерова отрицает, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Макерову виновной и приговорить к лишению свободы на семь лет и четыре месяца в колонии общего режима. Назначить ей штраф в размере 800 тысяч рублей», — огласила судья. Кроме того, Макерову лишили звания капитана юстиции. На суде она выглядела испуганной, перед оглашением спрашивала у сотрудников суда и журналистов, кто они такие. И попросила не фотографировать ее. Бывший следователь Макерова попала под уголовное дело в 2021-м. По версии следствия, она передала копии материалов уголовного дела одному из потерпевших от бандитов. В обмен на это мужчина отремонтировал ей Kia Rio. Ремонт вышел в более 200 тысяч рублей. Так, Макеровой вменили взятку и уволили из системы МВД. Сама она считает, что ее преследование связано с делом банды братьев-сутенеров Колосовых, которое она успешно расследовала. Макерову называют одним из лучших борцов с бандами. Сначала она раскрывала дела по группировкам Каменска-Уральского, а затем и столицы Урала. К примеру, она отправила за решетку ОПГ мигрантов с овощебазы, которые заманивали жертв с помощью красивой девушки, а потом грабили и пытали. Также она остановила банду аферистов, которая работала по схеме «Мама, я попал в ДТП».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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