Работы на главной дорожной стройке Екатеринбурга ускоряют: подключены десятки подрядчиков

Развязку у «Калины» в Екатеринбурге завершают строители из нескольких регионов

05 февраля 2025 в 09:12 Размер текста - 17 +

Развязку у «Калины» обещают сдать в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Московская компания «АльмакорГрупп» — генподрядчик мэрии Екатеринбурга по строительству дорожной развязки у концерна «Калина», которую глава города Алексей Орлов пообещал запустить в 2025 году, — пытается ускорить работы на участке. К ним привлечены 25 субподрядчиков, следует из данных портала госзакупок. «Группа „Альмакор“ как основной подрядчик заключила дополнительные договоры с субподрядными организациями для активизации и завершения стройки», — объяснили в пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU. 17 фирм из Екатеринбурга будут заниматься переустройством газопровода, электрическими сетями, тепломагистралями, освещением. Договоры заключены с ООО ТПК «Газтехник», ЗАО «Уралэнергострой», ООО «Сантехсервис», ООО «Профит», ООО «Бау-Инжиниринг», ООО «Регионэнергостройкомплекс», ООО «Монтажно-производственное объединение „Прометей“, ООО „Энергохимпроект“, ООО „Стройобъектмонтаж“, ООО „Первая группа“, ООО „ВК“, ООО „Стройтрансгрупп“, ООО „Промгражданстрой“, ООО „АВС-Геострой“, ОАО „Уральский проектно-изыскательный институт транспортного строительства“, ООО ТСК „Крона“, ООО „Производственно-строительная компания ‚Век‘. Компания из Полевского ООО ‚Дорсервис-Плюс‘ будет отвечать за уборку деревьев и кустарников. Три новосибирских предприятия — ООО «Дестрой», ООО СМП «Перспектива», ООО «Строительная компания «СЛК» — займутся демонтажом старого моста через железнодорожную линию Шарташ-Егоршино, недостроенной эстакады. Также среди субподрядчиков указана московская компания ООО «Завод стальных конструкций быстро возводимые автомобильные мосты», красноярская ООО «Строительная компания Евроазия», новоалтайское ООО «Квант» и севастопольское ООО «АБК». Новость по теме На главной дорожной стройке Екатеринбурга открыли проезд. Видео Реконструкция развязки началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у «АльмакорГрупп» (вероятно, из-за удорожания стройматериалов и роста цен). Налоговая приостановила операции в 32-х банках по счетам компании из-за неуплаты долгов субподрядчикам. В «АльмакорГрупп» даже ввели внешнее управление. Но разрывать контракт с предприятием мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Срок завершения работ по контракту сдвинулся на август 2026 года. Эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка, запустили 30 января. Протяженность нового участка составила 1,2 километра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московская компания «АльмакорГрупп» — генподрядчик мэрии Екатеринбурга по строительству дорожной развязки у концерна «Калина», которую глава города Алексей Орлов пообещал запустить в 2025 году, — пытается ускорить работы на участке. К ним привлечены 25 субподрядчиков, следует из данных портала госзакупок. «Группа „Альмакор“ как основной подрядчик заключила дополнительные договоры с субподрядными организациями для активизации и завершения стройки», — объяснили в пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU. 17 фирм из Екатеринбурга будут заниматься переустройством газопровода, электрическими сетями, тепломагистралями, освещением. Договоры заключены с ООО ТПК «Газтехник», ЗАО «Уралэнергострой», ООО «Сантехсервис», ООО «Профит», ООО «Бау-Инжиниринг», ООО «Регионэнергостройкомплекс», ООО «Монтажно-производственное объединение „Прометей“, ООО „Энергохимпроект“, ООО „Стройобъектмонтаж“, ООО „Первая группа“, ООО „ВК“, ООО „Стройтрансгрупп“, ООО „Промгражданстрой“, ООО „АВС-Геострой“, ОАО „Уральский проектно-изыскательный институт транспортного строительства“, ООО ТСК „Крона“, ООО „Производственно-строительная компания ‚Век‘. Компания из Полевского ООО ‚Дорсервис-Плюс‘ будет отвечать за уборку деревьев и кустарников. Три новосибирских предприятия — ООО «Дестрой», ООО СМП «Перспектива», ООО «Строительная компания «СЛК» — займутся демонтажом старого моста через железнодорожную линию Шарташ-Егоршино, недостроенной эстакады. Также среди субподрядчиков указана московская компания ООО «Завод стальных конструкций быстро возводимые автомобильные мосты», красноярская ООО «Строительная компания Евроазия», новоалтайское ООО «Квант» и севастопольское ООО «АБК». Реконструкция развязки началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у «АльмакорГрупп» (вероятно, из-за удорожания стройматериалов и роста цен). Налоговая приостановила операции в 32-х банках по счетам компании из-за неуплаты долгов субподрядчикам. В «АльмакорГрупп» даже ввели внешнее управление. Но разрывать контракт с предприятием мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Срок завершения работ по контракту сдвинулся на август 2026 года. Эстакаду по левому проезду, который ведет от улицы Комсомольской до Базового переулка, запустили 30 января. Протяженность нового участка составила 1,2 километра.